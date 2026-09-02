W skrócie Węgierski portal 24.hu ustalił, że rząd Viktora Orbana w tajemnicy przeznaczył co najmniej 500 mld forintów na różne instytucje i wydarzenia w okresie przed kwietniowymi wyborami.

Dokumenty uzyskane przez 24.hu pokazują, że środki trafiły m.in. do firm, fundacji, organizacji kulturalnych, diecezji oraz zostały wydane na wydarzenia sportowe i zakup nieruchomości.

Miklas Ligeti z węgierskiego oddziału Transparency International zaznaczył, że sposób, w jaki te środki zostały rozdysponowane, narusza formalne wymagania węgierskiego prawa w zakresie publikowania decyzji budżetowych.

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W miesiącach poprzedzających kwietniowe wybory rząd Viktora Orbana w tajemnicy rozdysponował środki publiczne o wartości co najmniej 500 mld forintów (1,36 mld euro) - ujawnił w środę portal 24.hu, opierając się na niepublikowanych wcześniej decyzjach uzyskanych w ramach dostępu do informacji publicznej.

Środki te, włączone w budżet państwa, trafiły do przedsiębiorstw, fundacji, stowarzyszeń, organizacji kulturalnych czy diecezji. Finansowano również wydarzenia sportowe, inne programy oraz zakupy nieruchomości.

Według 24.hu uzyskane dokumenty obejmują 55 decyzji rządowych.

Orban rozdysponował miliardy przed wyborami. Pieniądze trafiły do firm i fundacji

16 firm otrzymało łącznie 47 mld forintów (ponad 127,67 mln euro), przy czym kwoty pojedynczych przydziałów wahały się od 190 mln do 14 mld forintów (od około 516 tys. do ponad 38 mln euro).

Rząd przyznał również 6,2 mld forintów (ponad 16,8 mln euro) Środkowoeuropejskiej Fundacji na rzecz Ochrony Dziedzictwa Architektonicznego (Central European Foundation for the Preservation of Built Heritage), powiązanej z byłym ministrem spraw zagranicznych Peterem Szijjarto - zauważyły węgierskie media.

Spółki utworzone przez tę fundację nabyły nieruchomości w sąsiednich krajach - w tym zniszczone zabytkowe budynki - planując przekształcenie części z nich w hotele.

Węgry: Miliardy rozdysponowane przed wyborami. "To niezgodne z prawem"

Inne wydatki obejmowały 706 mln forintów (ok. 1,9 mln euro) dla spółki państwowej zarządzającej zamkami należącymi do skarbu państwa oraz 76 mld forintów (prawie 206,5 mln euro) na budowę mostu na Dunaju w Mohaczu.

Miklas Ligeti, dyrektor ds. prawnych węgierskiego oddziału Transparency International, powiedział 24.hu, że sposób, w jaki rozdysponowano środki budżetowe jest niezgodny z prawem pod względem formalnym.

Podkreślił, że węgierskie prawo wymaga, aby przesunięcia budżetowe i decyzje o przyznaniu środków finansowych były publikowane w Dzienniku Urzędowym, co oznacza, że nie mogą one zapadać w drodze niepublikowanych decyzji.



