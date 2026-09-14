"Rząd nie ma prawa blokować demokracji". Oświadczenie liderów ze Szkocji, Irlandii Północnej i Walii

W skrócie Liderzy głównych partii Szkocji, Irlandii Północnej i Walii zadeklarowali prawo swoich społeczeństw do samostanowienia i decydowania o własnej przyszłości.

W Cardiff doszło do spotkania przedstawicieli SNP, Plaid Cymru oraz Sinn Féin, którzy podpisali wspólne oświadczenie w tej sprawie.

Politycy wyrazili zamiar dążenia do niepodległości i zapowiedzieli dalszą współpracę, różniąc się przy tym co do metody realizacji tego celu.

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Oświadczenie liderów cytowała agencja AFP, która poinformowała, że w poniedziałek w Cardiff doszło do spotkania liderów Szkockiej Partii Narodowej (SNP), walijskiej partii Plaid Cymru oraz irlandzkiej Sinn Féin.

Liderzy tych ugrupowań spotkali się, aby "wywrzeć nacisk" na przeprowadzenie głosowań w sprawie samostanowienia na reprezentowanych przez nich terytoriach.

"Żaden rząd w Westminsterze nie ma prawa blokować demokracji ani podważać zasady, zgodnie z którą to nasze społeczeństwa decydują o własnej przyszłości" - napisali w podpisanym w poniedziałek memorandum. "Nasze narody mają prawo do samostanowienia" - dodali.

"Nasze narody mają prawo do samostanowienia". Oświadczenie liderów

Pod wspólnym oświadczeniem podpisali się pierwszy minister Szkocji John Swinney oraz Rhun ap Iorwerth (Walia) i Michelle O'Neill (Irlandia Północna). Obecna była także Mary Lou McDonald, przewodnicząca Sinn Féin.

"Świetnie było być w Cardiff, by spotkać się z kolegami z Plaid Cymru i Sinn Féin" - napisał po spotkaniu John Swinney. "Nasze partie podzielają przekonanie, że ludzie naszych narodów muszą mieć możliwość kształtowania własnej przyszłości. W tym kluczowym momencie zmian konstytucyjnych pogłębimy naszą współpracę" - oświadczył.

"To historyczny moment, gdy liderzy Sinn Féin, SNP i Plaid Cymru łączą siły, by stanąć w obronie interesów naszych narodów i ich prawa do niepodległości" - napisała z kolei Michelle O'Neill.

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"The Guardian" podkreślił, że liderzy spotkali się, aby potwierdzić prawo swoich terytoriów do "dążenia do niepodległości". W Cardiff mieli oni też dyskutować o współpracy międzynarodowej, kwestiach gospodarczych i energetyce.

Stacja BBC podała z kolei, że było to "pierwsze bezpośrednie spotkanie liderów ugrupowań nacjonalistycznych od czasu wyboru Rhuna ap Iorwertha z partii Plaid Cymru". W jego ocenie majowe głosowanie było "punktem zwrotnym dla Walii" oraz udowodniło, że "rośnie świadomość, iż model westminsterski już nie działa".

Politycy domagają się, aby ich kraje opuściły Wielką Brytanię, jednak mają na to różne pomysły. "Szkocki polityk John Swinney oraz Michelle O'Neill z Irlandii Północnej otwarcie mówią o chęci przeprowadzenia referendów, podczas gdy walijski polityk ap Iorwerth wykluczył możliwość forsowania takiego planu w tej chwili" - czytamy.

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