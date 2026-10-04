Rząd Kuby ujawnił szokujące dane. Miliony ludzi bez dostępu do wody

Dawid Szczyrbowski

Oprac.: Dawid Szczyrbowski

Blisko 3 mln mieszkańców Kuby nie ma stałego dostępu do wody pitnej. Problemy nie ominęły stołecznej Hawany, gdzie we wrześniu przerw w dostawach wody doświadczyło 500 tys. osób. To kolejny skutek potężnego kryzysu, który opanował karaibski kraj. Wcześniej Stany Zjednoczone nałożyły na Kubę sankcje.

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Panorama Hawany. Zniszczone budynki miejskie na tle pomarańczowego nieba podczas zachodu słońca.
Kuba. 35 proc. mieszkańców bez stałego dostępu do wody pitnej. Na zdj. panorama HawanyADALBERTO ROQUEAFP

W skrócie

  • Około 3 mln mieszkańców Kuby nie ma stałego dostępu do wody pitnej w wyniku trwającego kryzysu i problemów z dostarczaniem energii elektrycznej.
  • Według danych rządu ponad pół miliona osób w Hawanie doświadczyło wielogodzinnych przerw w dostawach wody we wrześniu.
  • Donald Trump od miesięcy ostrzega władze Kuby przed możliwą interwencją militarną, a sytuacja kraju pogorszyła się po nałożeniu przez USA sankcji.
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W związku z wielogodzinnymi przerwami w dostawach energii elektrycznej stały brak wody pitnej w kranach odczuwa 2,7 mln mieszkańców Kuby, oszacował rząd tego kraju.

Zgodnie z cytowanymi w sobotę przez lokalne media danymi kubańskiego rządu osoby, które na wyspie pozbawione są bieżącej wody do picia stanowią około 35 proc. obywateli kraju.

Niezależne Radio Marti odnotowało, że pomimo zapowiadanej w ostatnich miesiącach przez prezydenta Miguela Diaza-Canela poprawy sytuacji, kubańskie władze nie są w stanie zaradzić długim i stale powracającym niedoborom prądu oraz wody pitnej.

Według kubańskich władz największe niedobory wody pitnej na Kubie występują obecnie w prowincjach Hawana, Artemisa, Matanzas, Santiago de Cuba oraz Holguin.

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Tegoroczny wrzesień był według kubańskiego rządu szczególnie trudny dla mieszkańców aglomeracji Hawany, gdzie wielogodzinnych przerw w dostawach wody doświadczyło ponad pół miliona osób.

USA - Kuba. Donald Trump grozi interwencją militarną

Donald Trump od miesięcy grozi Hawanie interwencją militarną, która doprowadzi do zmiany władzy. Na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ republikanin deklarował: - Kuba to upadłe państwo. Wolność wkrótce zawita na Kubę, otwiera się w nowym oknie.

- Nie pozwolimy, by tuż przy naszych granicach powstała przystań dla zagranicznych wrogów, którzy zagrażają Ameryce. (...) Komunizm nigdy nie zawita do Ameryki - mówił Trump.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio ma prowadzić zaawansowane negocjacje z reżimem w Hawanie. Rodzice Rubio są rodowitymi Kubańczykami.

Sytuacja na Kubie jest alarmująca. Szacunki wskazują, że po kryzysie w relacjach z USA i nałożonych sankcjach notowane są wielogodzinne przerwy w dostawach energii elektrycznej. W czerwcu trwającą ponad 90 godzin przerwę w przesyle prądu odnotowano w prowincji Matanzas.

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