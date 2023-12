Terytorium Essequibo - prawie 160 tys. kilometrów kwadratowych - to olbrzymie obszary dziewiczej puszczy amazońskiej, zamieszkane przez blisko 300 tys. ludzi. Liczba ta stanowi niemal jedną trzecią ludności Gujany.

Wzdłuż rzeki Essequibo przebiega naturalna granica między Wenezuelą a Gujaną, wytyczona w 1777 roku, kiedy terytorium to było hiszpańską kolonią.

Wenezuela "anektowała" część Gujany

We wtorek Maduro zaproponował rządowi przesłanie do Zgromadzenia Narodowego projektu ustawy o utworzeniu wenezuelskiej prowincji " Gujana Esquiba ". Na posiedzeniu gabinetu pojawił się z "nową mapą Wenezueli" , na której sporny teren znajduje się w granicach jego kraju.

"Natychmiast nakazałem opublikować i zanieść do wszystkich szkół, rad gmin, instytucji publicznych, uniwersytetów i do wszystkich domów w kraju nową mapę Wenezueli z naszą Gujaną Esequiba. To nasza ukochana mapa!" - napisał w serwisie X (d. Twitter).