W skrócie Wiceminister spraw zagranicznych Rosji ostrzegł przed możliwością bezpośredniej konfrontacji NATO i Rosji, wskazując na Polskę i Francję jako zaangażowane w eskalację napięć poprzez działania wojskowe.

Siergiej Riabkow odniósł się do ćwiczeń wojskowych na Morzu Bałtyckim oraz do potencjalnych planów Finlandii dotyczących broni jądrowej, twierdząc, że działania te mają charakter prowokacyjny.

Rosyjski wiceminister stwierdził, że wzrost potencjału nuklearnego NATO nie zostanie zignorowany przez Rosję i że francuskie działania w zakresie odstraszania jądrowego prowadzą do zwiększenia kontroli sił rosyjskich.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Wypowiedzi wiceszefa rosyjskiego MSZ opublikowane zostały przez propagandową agencję TASS. Siergiej Riabkow w rozmowie z redakcją mówi między innymi o "strategicznym ryzyku frontalnego starcia" pomiędzy NATO a Rosją. Jego zdaniem zagrożenie wojną stale rośnie, a konsekwencje wybuchu takiego konfliktu byłyby "katastrofalne".

Rosja. Wiceminister o ćwiczeniach na Morzu Bałtyckim

- W wyniku tej eskalacji napięć, w tym otwarcie prowokacyjnych działań w sferze nuklearnej, rosną ryzyka strategiczne i niebezpieczeństwo bezpośredniego starcia między NATO a naszym krajem - przekonuje kremlowski dyplomata.

Kontynuując temat, Riabkow wspomniał m.in. o potencjalnych zamiarach Finlandii dotyczących pozyskania możliwości jądrowych, a także planach Francji i Polski dotyczących ćwiczeń na Morzu Bałtyckim. Jego zdaniem celem manewrów będzie przećwiczenie ataków nuklearnych na cele w Rosji.

- Rosja jasno i jednoznacznie wyraziła swoje skrajnie negatywne stanowisko wobec takich przygotowań ze strony Europejczyków. Tym działaniom towarzyszy wroga, antyrosyjska retoryka i wpisują się w ogólny proces przyspieszonej militaryzacji Europy, otwarcie skierowany przeciwko naszemu krajowi - twierdził.

"Nie możemy ignorować". Siergiej Riabkow ostrzega kraje NATO

W dalszej części wypowiedzi wiceszef rosyjskiego resortu dyplomacji kontynuował temat potencjału nuklearnego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jak przekonywał Riabkow, Federacja Rosyjska "nie może ignorować" wzrostu siły krajów NATO w tym zakresie.

- Nie może to pozostać bez reakcji w zakresie rosyjskiego planowania wojskowego. W szczególności w odniesieniu do wysiłków Francji w ramach nowej strategii tak zwanego odstraszania nuklearnego - wyjaśniał.

- Pod fałszywymi hasłami Paryża o wzmocnieniu bezpieczeństwa sojuszników nieposiadających broni jądrowej, dzieje się coś wręcz przeciwnego. W wyniku rozszerzenia przez Francję strefy operacyjnej narodowych sił jądrowych na terytorium tych krajów europejskich, stają się one przedmiotem wnikliwej kontroli ze strony naszych sił zbrojnych, odpowiedzialnych za zapewnienie strategicznego odstraszania - podsumował.





Minister infrastruktury: Kolej priorytetem dla rządu Polsat News Polsat News