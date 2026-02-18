W skrócie Walerij Załużny został odsunięty od dowództwa ukraińskiej armii w 2024 roku i wyznaczony na ambasadora Ukrainy w Wielkiej Brytanii przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Załużny w wywiadzie dla agencji AP oskarżył Zełenskiego o próbę zastraszenia i bezprawny nalot na jego biuro, który miał się odbyć w 2022 roku.

Najnowsze sondaże wskazują, że Załużny miałby niewielką przewagę nad Zełenskim w ewentualnych wyborach prezydenckich, jednak nie zadeklarował jeszcze udziału w wyścigu o prezydenturę.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Walerij Załużny w 2024 roku został odsunięty od dowództwa ukraińskiej armii. Zamiast tego prezydent Wołodymyr Zełenski wysłał go do Londynu, aby objął funkcję ambasadora kraju w Wielkiej Brytanii.

Ukraiński wojskowy twierdzi, że ruch Zełenskiego miał na celu ograniczenie jego potencjału w oczach opinii publicznej. Załużny wielokrotnie dawał do zrozumienia, że chce ubiegać się o fotel prezydenta, jednak ze względu na konflikt zbrojny z Rosją nie chciał doprowadzić do jeszcze większego podziału politycznego w kraju.

Zełenski ma nowego rywala. Udzielił głośnego wywiadu

W najnowszym wywiadzie, udzielonym agencji Associated Press, Załużny skrytykował działania Zełenskiego, który poprzez wysłanie go do Wielkiej Brytanii miał zamiar uciszyć pogłoski o ich konflikcie.

Mimo upływu lat, napięcie między politykami zdaje się jednak rosnąć coraz bardziej. Załużny oskarżył prezydenta o zlecenie SBU przeszukania jego biura we wrześniu 2022 roku. Kilka godzin po jego burzliwym spotkaniu z Zełenskim, do kijowskiego biura wojskowego miało wkroczyć kilkudziesięciu agentów ukraińskich służb bezpieczeństwa, aby przeszukać lokal.

Jak mówił były szef ukraińskiej armii, w budynku przebywało w tym czasie kilkunastu brytyjskich oficerów. Załużny twierdzi, że agenci odmawiali odpowiedzi na pytanie, czego dokładnie szukają w jego biurze. Sprawy nie skomentował również ówczesny szef SBU Wasyl Maluk, do którego zadzwonił Załużny.

Kilka dni później wyszło na jaw, że przeszukanie miało związek ze śledztwem w sprawie klubu ze striptizem, prowadzonego przez grupę przestępczą. SBU miała wówczas sprawdzać kilka adresów, które mogły być zaangażowane w nielegalną działalność.

Załużny podkreśla, że agencja nie miała prawa się pomylić, a cała akcja została zaplanowana przez Zełenskiego i miała na celu zastraszyć jego głównego politycznego oponenta.

Nowy kandydat na prezydenta Ukrainy. Jest w konflikcie z Zełenskim

Począwszy od 2022 roku wojskowy jawnie kwestionował strategię militarną prezydenta, jednocześnie podbudowując swoją pozycję w oczach wyborców. Najnowsze sondaże sugerują, że w przypadku hipotetycznego wyścigu prezydenckiego między Załużnym i Zełenskim, to ten pierwszy niewielką przewagą głosów zostałby nową głową państwa.

Zdaniem ukraińskich parlamentarzystów, do spadku poparcia dla Zełenskiego przyczyniła się nie tylko trwająca już niemal cztery lata wojna z Rosją, ale i niedawna afera korupcyjna z udziałem czołowych współpracowników prezydenta.

Analityk polityczny z Kijowa Wołodymyr Fesenko uważa, że wielu Ukraińców dostrzega w Załużnym szansę na wyczekiwane zmiany systemowe. "Ludzie będą głosować nie tylko na Załużnego, ale także przeciwko Zełenskiemu - obwiniając go za niepowodzenia jego prezydentury" - uznał ekspert.

Załużny nadal unika jednak odpowiedzi na pytanie, czy rzeczywiście rozważa start w wyborach prezydenckich po zakończeniu wojny. "Dopóki wojna się nie skończy lub stan wojenny się nie skończy, nie będę o tym rozmawiał i nic w tym kierunku nie zrobiłem" - mówił w wywiadzie dla AP. Mimo to przyznał, że niedawno skontaktował się z nim "dość znany" amerykański konsultant polityczny z ofertą współpracy.

Choć kwestia wyboru w nowych władz w Ukrainie jest obecnie pieśnią przyszłości, zdaniem analityków to właśnie z Załużnym Zełenski stanie do walki o fotel prezydenta kraju.

Źródło: Associated Press

Polska nie wejdzie do Rady Pokoju. Błaszczak w ''Gościu Wydarzeń'': Błąd Tuska. Atak na Stany Zjednoczone Polsat News Polsat News