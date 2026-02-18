Rywal Zełenskiego odsłania karty. Ma szansę zostać nowym prezydentem

Maria Kosiarz

Maria Kosiarz

Były dowódca ukraińskiej armii Walerij Załużny od dawna uznawany jest za największego politycznego rywala Wołodymyra Zełenskiego. Jego konflikt z prezydentem Ukrainy trwa od samego początku wojny. W najnowszym wywiadzie dla agencji AP Załużny oskarżył Zełenskiego o próbę zastraszenia i bezprawny nalot na jego biuro, zlecony przez prezydenta w 2022 roku.

Walerij Załużny o konflikcie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim
Walerij Załużny o konflikcie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem ZełenskimUkrinform/East News/ABACA/Abaca Press/Forum123RF/PICSEL

W skrócie

  • Walerij Załużny został odsunięty od dowództwa ukraińskiej armii w 2024 roku i wyznaczony na ambasadora Ukrainy w Wielkiej Brytanii przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.
  • Załużny w wywiadzie dla agencji AP oskarżył Zełenskiego o próbę zastraszenia i bezprawny nalot na jego biuro, który miał się odbyć w 2022 roku.
  • Najnowsze sondaże wskazują, że Załużny miałby niewielką przewagę nad Zełenskim w ewentualnych wyborach prezydenckich, jednak nie zadeklarował jeszcze udziału w wyścigu o prezydenturę.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Walerij Załużny w 2024 roku został odsunięty od dowództwa ukraińskiej armii. Zamiast tego prezydent Wołodymyr Zełenski wysłał go do Londynu, aby objął funkcję ambasadora kraju w Wielkiej Brytanii.

Ukraiński wojskowy twierdzi, że ruch Zełenskiego miał na celu ograniczenie jego potencjału w oczach opinii publicznej. Załużny wielokrotnie dawał do zrozumienia, że chce ubiegać się o fotel prezydenta, jednak ze względu na konflikt zbrojny z Rosją nie chciał doprowadzić do jeszcze większego podziału politycznego w kraju.

Zełenski ma nowego rywala. Udzielił głośnego wywiadu

W najnowszym wywiadzie, udzielonym agencji Associated Press, Załużny skrytykował działania Zełenskiego, który poprzez wysłanie go do Wielkiej Brytanii miał zamiar uciszyć pogłoski o ich konflikcie.

Mimo upływu lat, napięcie między politykami zdaje się jednak rosnąć coraz bardziej. Załużny oskarżył prezydenta o zlecenie SBU przeszukania jego biura we wrześniu 2022 roku. Kilka godzin po jego burzliwym spotkaniu z Zełenskim, do kijowskiego biura wojskowego miało wkroczyć kilkudziesięciu agentów ukraińskich służb bezpieczeństwa, aby przeszukać lokal.

Zobacz również:

Sondaż. Amerykanie sceptyczni do polityki imigracyjnej Trumpa
Świat

Biały Dom ma kłopoty. Amerykanie ocenili politykę imigracyjną Trumpa

Maria Kosiarz
Maria Kosiarz

    Jak mówił były szef ukraińskiej armii, w budynku przebywało w tym czasie kilkunastu brytyjskich oficerów. Załużny twierdzi, że agenci odmawiali odpowiedzi na pytanie, czego dokładnie szukają w jego biurze. Sprawy nie skomentował również ówczesny szef SBU Wasyl Maluk, do którego zadzwonił Załużny.

    Kilka dni później wyszło na jaw, że przeszukanie miało związek ze śledztwem w sprawie klubu ze striptizem, prowadzonego przez grupę przestępczą. SBU miała wówczas sprawdzać kilka adresów, które mogły być zaangażowane w nielegalną działalność.

    Załużny podkreśla, że agencja nie miała prawa się pomylić, a cała akcja została zaplanowana przez Zełenskiego i miała na celu zastraszyć jego głównego politycznego oponenta.

    Nowy kandydat na prezydenta Ukrainy. Jest w konflikcie z Zełenskim

    Począwszy od 2022 roku wojskowy jawnie kwestionował strategię militarną prezydenta, jednocześnie podbudowując swoją pozycję w oczach wyborców. Najnowsze sondaże sugerują, że w przypadku hipotetycznego wyścigu prezydenckiego między Załużnym i Zełenskim, to ten pierwszy niewielką przewagą głosów zostałby nową głową państwa.

    Zdaniem ukraińskich parlamentarzystów, do spadku poparcia dla Zełenskiego przyczyniła się nie tylko trwająca już niemal cztery lata wojna z Rosją, ale i niedawna afera korupcyjna z udziałem czołowych współpracowników prezydenta.

    Zobacz również:

    Lodołamacz "Jakucja" w Petersburgu
    Wojna w Ukrainie

    Poważne problemy Rosji na Bałtyku. Takiej sytuacji nie było od 15 lat

    Marta Stępień
    Marta Stępień

      Analityk polityczny z Kijowa Wołodymyr Fesenko uważa, że wielu Ukraińców dostrzega w Załużnym szansę na wyczekiwane zmiany systemowe. "Ludzie będą głosować nie tylko na Załużnego, ale także przeciwko Zełenskiemu - obwiniając go za niepowodzenia jego prezydentury" - uznał ekspert.

      Załużny nadal unika jednak odpowiedzi na pytanie, czy rzeczywiście rozważa start w wyborach prezydenckich po zakończeniu wojny. "Dopóki wojna się nie skończy lub stan wojenny się nie skończy, nie będę o tym rozmawiał i nic w tym kierunku nie zrobiłem" - mówił w wywiadzie dla AP. Mimo to przyznał, że niedawno skontaktował się z nim "dość znany" amerykański konsultant polityczny z ofertą współpracy.

      Choć kwestia wyboru w nowych władz w Ukrainie jest obecnie pieśnią przyszłości, zdaniem analityków to właśnie z Załużnym Zełenski stanie do walki o fotel prezydenta kraju.

      Źródło: Associated Press

      Zobacz również:

      Szef MSZ Kuby Bruno Rodriguez spotyka się z Władimitem Putinem i Siergiejem Ławrowem na Kremlu
      Świat

      Wyspa pogrąża się w kryzysie. Sojusznik Putina przybył na Kreml

      Joanna Mazur
      Joanna Mazur
      Polska nie wejdzie do Rady Pokoju. Błaszczak w ''Gościu Wydarzeń'': Błąd Tuska. Atak na Stany ZjednoczonePolsat NewsPolsat News

      Najnowsze