Rywal Trumpa pod lupą służb. "Jesteśmy na jego czarnej liście"
Donald Trump zlecił Departamentowi Sprawiedliwości wszczęcie śledztwa wobec mnie i mojej żony - stwierdził gubernator Kalifornii Gavin Newsom. - Każdy, kto rzuca wyzwanie Trumpowi, kończy na jego czarnej liście. A ja dumnie do tej listy dołączam - zadeklarował. Polityk od dawna zalicza się do grona zdecydowanych przeciwników amerykańskiego prezydenta.
W skrócie
- Gavin Newsom napisał, że wraz z żoną zostali objęci dochodzeniem zleconym przez Donalda Trumpa.
- Według amerykańskich mediów śledztwo, które rozpoczęło się na początku 2025 roku, dotyczy głównie finansów Jennifer Siebel Newsom i obejmuje podejrzenia o oszustwa podatkowe oraz wykorzystywanie funduszy organizacji non-profit.
- Newsom stwierdził, że znalazł się na "czarnej liście" prezydenta.
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"Dzisiaj wraz z żoną znaleźliśmy się na czarnej liście Donalda Trumpa. Polecił on Departamentowi Sprawiedliwości wszcząć przeciwko nam dochodzenie. Nie znaleźli żadnego przestępstwa - po prostu próbują je wymyślić" - napisał na platformie X Gavin Newsom, gubernator Kalifornii.
Polityk z Partii Demokratycznej stwierdził następnie, że Donald Trump "nie ma do niego pretensji ze względu na złośliwe tweety, a dlatego, że rozważa start w wyborach prezydenckich".
USA. Gubernator Kalifornii oskarża Donalda Trumpa
"Nie znosi tego, że ciągle go krytykuję. Jest po prostu najbardziej skorumpowanym prezydentem w historii Stanów Zjednoczonych" - stwierdził Newsom.
Amerykański polityk zwrócił się następnie bezpośrednio do przywódcy USA. "Nie mamy nic do ukrycia. Panie Prezydencie, niech pan mnie oskarży. Nigdzie się nie wybieram. Cały kraj nas obserwuje" - napisał.
Według amerykański mediów dochodzenie prowadzone wobec gubernatora Newsoma dotyczy przede wszystkim finansów jego żony, Jennifer Siebel Newsom. Jak przytacza CNBC rozpoczęło się ono na początku 2025 roku i jest jest jednym z kilku postępowań prowadzonych wobec polityka.
Śledczy mają podejrzewać kobietę o oszustwa podatkowe i wykorzystywanie w celach prywatnych funduszy należących do organizacji non-profit.
Sprawa Newsomów. Demokrata o "czarnej liście" Donalda Trumpa
Demokrata z Kalifornii uzupełnił swój wpis o kilkuminutowe nagranie. - Każdy, kto rzuca wyzwanie Donaldowi Trumpowi, kończy na jego czarnej liście. A ja dumnie do tej listy dołączam - zadeklarował na nim.
Polityk stwierdził, że amerykański prezydent nie jest w stanie uderzyć bezpośrednio w niego, a więc koncentruje się na jego żonie. Zapewnił jednak, że urzędnikom nie uda się znaleźć żadnego naruszenia prawa.
Newsom i Trump od dawna są politycznymi przeciwnikami. W ostatnim czasie starli się m.in. na tle decyzji administracji o wysłaniu do Kalifornii oddziałów Gwardii Narodowej. W zeszłym roku prezydent zadeklarował nawet, że poprze aresztowanie gubernatora za rzekome utrudnianie egzekwowania przepisów imigracyjnych.
Źródła: Reuters, CNBC