W skrócie Péter Magyar ogłosił, że to Anita Orbán obejmie stanowisko szefa węgierskiej dyplomacji w przypadku zwycięstwa TISZY w wyborach parlamentarnych.

Anita Orbán posiada bogate doświadczenie w sektorze energetycznym i międzynarodowej polityce. W przeszłości działała także w strukturach rządowych Viktora Orbana.

Wybór Anity Orbán na to stanowisko jest postrzegany jako sygnał, że TISZA traktuje priorytetowo kwestie bezpieczeństwa energetycznego oraz możliwą przyszłą współpracę z Polską.

Magyar obiecał, że ściągnie do węgierskiej polityki światowych fachowców. Po Istvánie Kapitány, który czterdzieści lat związany był z Shell, propozycję zaangażowania w polityce przedstawił jednej z najbardziej wpływowych kobiet na Węgrzech. W 2024 roku znalazła się na pierwszym miejscu listy węgierskiego magazynu "Forbes".

Na marginesie warto wiedzieć, że zbieżność nazwisk z premierem jest przypadkowa, podobnie jak w przypadku szefa gabinetu politycznego premiera Viktora Orbána - Balázsa Orbána.

Węgry. Sylwetka kandydatki na szefową MSZ Anity Orbán

Anita Orbán obecnie związana jest z Grupą Vodafone, w której od 2023 roku pełni funkcję Dyrektora ds. Public Affairs i ESG. Wcześniej, od 2021 roku, pracowała w Vodafone Hungary na stanowisku wiceprezesa ds. relacji korporacyjnych. Obecnie jest odpowiedzialna m.in. za kontakt z rządami krajowymi. Zanim trafiła do Vodafone pracowała w Tellurian LNG London, londyńskim oddziale amerykańskiej firmy handlującej skroplonym gazem ziemnym Tellurian, w której pełniła funkcję wiceprezes ds. międzynarodowych.

Anita Orbán ma wszechstronne doświadczenie. W 2007 roku obroniła doktorat Fletcher School of Law and Diplomacy w Bostonie. Na tej samej uczeni uzyskała magisterium (na kierunku prawo i dyplomacja). Z kolei na uniwersytecie Tufts (z siedzibą w Medford w stanie Massachusetts) została magistrem historii. Licencjat w 1997 roku uzyskała na kierunku ekonomia na budapeszteńskim Uniwersytecie Nauk Ekonomicznych.

Anita Orbán - kandydatka partii TISZA na szefową dyplomacji Węgier Peter Magyar / Facebook materiały prasowe

Jako trzydziestolatka, w latach 2004-2005, była redaktorką działu "Świat" w sympatyzującym z Fideszem tygodniku politycznym "Heti Válasz". Przez sześć lat prowadziła w nim również comiesięczną kolumnę publicystyczną poświęconą sprawom międzynarodowym. Na stronie opozycyjnego portalu 24.hu można znaleźć informację, że w lutym 2010 roku, a więc w trakcie kampanii wyborczej, którą ostatecznie wygrał Fidesz, powracając do władzy po ośmiu latach w opozycji, Anita Orbán miała kandydować do parlamentu z list tej partii. Jej start się jednak nie powiódł, ponieważ w lutym, na dwa miesiące przed pierwszą turą wyborów, wycofała się z rywalizacji.

Z punktu widzenia obecnej polityki kluczowe jest to, że Anita Orbán za czasów rządów Viktora Orbána, w latach 2010-2015, pełniła funkcję Ambassador-at-Large (ambasadora w misji specjalnej) ds. Bezpieczeństwa Energetycznego Węgier.

Orbán pełniła funkcję koordynatora obszaru priorytetowego nr 2 (Energy) w ramach makroregionalnej Strategii UE dla regionu Dunaju. W czasie pracy postulowała tworzenie modelu rynku gazowego (Gas Market Model) oraz integracji infrastrukturalnej krajów V4 i państw sąsiednich. Co ciekawe, Anita Orbán w marcu 2014 roku wystąpiła przed Podkomisją ds. Energii i Mocy Komisji ds. Energii i Handlu Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych. Mówiła o geopolitycznych implikacjach liberalizacji eksportu LNG. W swoim wystąpieniu opisywała konieczność budowy gazowego korytarza Północ-Południe oraz interkononektorów, które miały połączyć państwa Europy Środkowej.

Jak mówiła Orbán: - W Europie Środkowo-Wschodniej musimy przezwyciężyć zależność wpisaną w tradycyjną infrastrukturę gazociągów Wschód-Zachód w byłych państwach satelickich Związku Radzieckiego poprzez budowę połączeń międzysystemowych Północ-Południe oraz Południe-Północ, tak aby powstała trwała infrastruktura gazociągowa na osi Północ-Południe, od Morza Egejskiego po Morze Bałtyckie.

Jej odejście z urzędu nie było związane z żadnym politycznym przewrotem, acz przypadało na dość symptomatyczny okres, który dla kogoś z obawą patrzącego na Rosję, musiał być szczególnie trudny.

W styczniu 2014 roku w Moskwie Viktor Orbán podpisał z Władimirem Putinem porozumienie kredytowe w sprawie budowy przez rosyjski Rosatom elektrowni atomowej w Paks. Był to też czas, w którym Węgry nie tylko nie krytykowały postawy Rosji w sprawie Ukrainy (zajęcie Krymu), ale premier Orbán wyraził także oczekiwanie utworzenia na Zakarpaciu autonomii. Ambasador Orbán musiała także wiedzieć o planach podpisania nowej umowy gazowej między Węgrami a Rosją. Doszło do tego w lutym 2015 roku.

Niedługo po doktoracie, w 2008 roku, Orbán opublikowała książkę "Power, Energy and the New Russian Imperialism" (pol. "Siła, Energia i Nowy Rosyjski Imperializm", wydawnictwo Praeger Security International). Autorka wskazywała w jaki sposób Rosja wykorzystuje swoje zasoby energetyczne (ropę i gaz) jako narzędzie polityki zagranicznej i środek do odbudowy wpływów imperialnych, szczególnie w Europie Środkowo-Wschodniej. W książce przeprowadzono analizę takich działań na przykładzie Polski, Węgier, Słowacji i krajów bałtyckich.

Jak można przeczytać w zapowiedzi książki, "Jej bezprecedensowa analiza jest kluczowa dla przewidywania strategicznej reakcji Rosji na amerykańskie negocjacje z Polską i Czechami dotyczące rozmieszczenia amerykańskiej tarczy antyrakietowej. Autorka ujawnia również ekonomiczne i dyplomatyczne modus operandi, za pomocą którego Rosja będzie coraz intensywniej wykorzystywać swoją siłę energetyczną do kształtowania i wymuszania polityki zagranicznej państw Europy Zachodniej należących do UE, w miarę jak udział Rosji w unijnym zużyciu gazu wzrośnie z jednej czwartej obecnie do trzech czwartych w 2020 roku."

Nadchodzą wybory, Magyar odkrywa karty. Oczekiwana kooperacja

Pogłoski dotyczące zaangażowania Anity Orbán przez TISZĘ pojawiły się już jesienią 2025 roku. Tibor Lengyel na łamach opozycyjnego tygodnika "HVG" pisał, "Partia chce pozyskać Anitę Orbán, dyrektor globalną Vodafone, która była ambasadorem ds. specjalnych w drugim rządzie Orbána". Lengyel wysłał pytania do TISZY.

W nadesłanej odpowiedzi biuro prasowe przekazało, że: "Péter Magyar, przygotowując program i zespół, zasięga opinii licznych węgierskich ekspertów o międzynarodowym uznaniu. W ten sposób konsultował się również z Anitą Orbán w kwestiach polityki zagranicznej i bezpieczeństwa energetycznego".

Od razu po pojawieni się tych pogłosek stała się celem ataków prorządowych mediów, acz ich skala po ujawnieniu jej potencjalnego politycznego angażu zdecydowanie się nasili. Podobnie jak Kapitányowi, także i jej zarzuca się "globalistyczne" powiązania oraz sugeruje niejasne powiązania z politykami różnych opcji w przeszłości.

Szansa dla Polski?

Bez wątpienia wybór Anity Orbán na urząd ministra spraw zagranicznych jest dowodem bardzo poważnego potraktowania przez środowisko TISZY kwestii związanych z bezpieczeństwem energetycznym. Póki co, pomimo różnych deklaracji, nikt nie przedstawił planu odchodzenia od rosyjskich węglowodorów. Jednocześnie widać, że Magyar chce, aby nowy szef dyplomacji utrzymał kompetencje Pétera Szijjártó.

Istnieje bowiem na Węgrzech dość ciekawy paradoks. Chociaż od 1 grudnia 2022 roku funkcjonuje ministerstwo energii, (na którego czele stanie człowiek, który handlował jako jedyna niepaństwowa spółka gazem z Rosją - Csaba Lantos), to faktyczną politykę energetyczną realizuje Péter Szijjártó.

Oczywiście na konkrety dotyczące pomysłów politycznych Anity Orbán trzeba będzie chwilę poczekać. Być może także z nią odbędzie się czat na profilu TISZA, w czasie którego ujawni jakieś założenia programowe.

Bez wątpienia ewentualne objęcie teki przez osobę z tak bogatym doświadczeniem w branży energetycznej daje nadzieję na przeprowadzenie na Węgrzech prawdziwej dywersyfikacji. Polska dysponuje wszelkim zapleczem, które może to umożliwić, podobnie Chorwacja, ale takich wariantów jest więcej. Nie ulega wątpliwości, że zaangażowanie Polski w rynek energii na Węgrzech jest czymś, o co warto zawalczyć, tym bardziej, że Péter Magyar wierzy, że to właśnie Polska pomoże mu po dojściu do władzy odblokować unijne miliardy. Słowo na dziś - árukapcsolás - transakcja wiązana.

Dominik Héjj

