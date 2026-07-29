W skrócie Iran oczekuje dostawy sprzętu wojskowego z Chin, która obejmuje systemy obrony przeciwlotniczej oraz pociski do zestrzeliwania samolotów i dronów.

W przesyłce mają znaleźć się 400 przenośnych wyrzutni rakiet przeciwlotniczych o naprowadzaniu na podczerwień typu QW-12 i FN-16.

Dostawy mają odbywać się początkowo drogą lotniczą z Urumczi w Chinach, a następnie przez Pakistan, jednak dokładny sposób transportu nie został sprecyzowany.

Chiny oraz Pakistan zaprzeczają informacjom o dostawie broni, natomiast Iran nie zajmuje stanowiska w tej sprawie.

Iran podejmuje działania zbrojeniowe po akcjach militarnych USA i Izraela oraz w związku z trwającym konfliktem.

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W ciągu kilku tygodni Iran ma otrzymać pierwszą przesyłkę z Państwa Środka. Chodzi o 400 odpalanych naramiennie wyrzutni rakiet przeciwlotniczych.

Zakup o wartości 60-70 milionów dolarów to jedno z największych działań Teheranu mających na celu wzmocnienie obrony powietrznej krótkiego zasięgu od czasu wybuchu wojny z USA i Izraelem.

Iran ma otrzymać nowoczesną broń z Chin. "Bezpodstawne doniesienia"

Irańczycy mają otrzymać z Chin m.in. przenośne zestawy obrony przeciwlotniczej (MANPADS), a także pociski QW-12 i FN-16.

QW-12 i FN-16 to naprowadzane na podczerwień, odpalane z ramienia systemy rakiet ziemia-powietrze, przeznaczone do zwalczania nisko lecących samolotów, śmigłowców i dronów. Ich mobilność pozwala na szybkie rozmieszczenie w pobliżu instalacji wojskowych, infrastruktury energetycznej i innych wrażliwych obiektów.

Dostarczenie setek MANPADS-ów znacząco poszerzyłoby arsenał irańskiej broni obrony powietrznej krótkiego zasięgu. Podkreśliłoby też pogłębiające się więzi wojskowe z Pekinem.

Umowę podpisano w Hongkongu. Według źródeł agencji Reutera firma Zhongqing Baoshang International Investment pełni funkcję pośrednika między stronami. MSZ Iranu dotychczas nie odniósł się do sprawy.

"Doniesienia w tej sprawie są całkowicie bezpodstawne. Chiny konsekwentnie odgrywały rolę w promowaniu pokoju i zakończeniu konfliktu" - czytamy w oświadczeniu chińskiego resortu dyplomacji.

Przez Pakistan do Iranu? Reuters: Teheran czeka na wielką dostawę broni

Źródła Reutera ostrzegają, że chociaż umowa została podpisana, harmonogramy dostaw, ilości i inne szczegóły jej realizacji mogą jeszcze ulec zmianie.

Zgodnie z planem uzgodnionym przez strony dostawy początkowo będą realizowane drogą lotniczą z Urumczi w zachodnich Chinach, zaś następnie przez Pakistan. Informatorzy nie sprecyzowali, czy transfery będą odbywać się drogą powietrzną czy lądową.

Służba prasowa pakistańskich sił zbrojnych zaprzecza tym doniesieniom. "Spekulacje na temat udziału Pakistanu w dostawach broni obrony powietrznej do Iranu z Chin są całkowicie zmyślone i fałszywe" - zaznaczono.

Wojna z USA trwa od miesięcy, Iran musi się dozbroić

Iran musi się dozbroić po miesiącach walk, w trakcie których USA i Izrael atakowały strategiczne obiekty. Teheran reagował, posyłając na terytoria sojuszników Waszyngtonu w rejonie Zatoki Perskiej pociski balistyczne i drony.

Przed kilkunastoma dniami wybuchła nowa faza konfliktu, a USA po wypracowanym wstępnym porozumieniu wznowiły ataki.

Waszyngton zawiesił w sobotę trwające dwa tygodnie bombardowania. Donald Trump zapowiedział, że naloty zostaną wznowione, jeśli negocjacje nie doprowadzą do wypracowania ostatecznego porozumienia.

Źródło: Reuters





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