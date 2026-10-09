W skrócie Michaił Zwinczuk, lider rosyjskiego bloga „Rybar”, został zatrzymany wraz z żoną i trzema innymi osobami w Czarnogórze pod zarzutem szerzenia rosyjskich wpływów.

Departament Stanu USA w 2024 roku wyznaczył nagrodę 10 mln dolarów za informacje o osobach związanych z zarządzaniem kanałami „Rybara”.

Czarnogóra od lat ma napięte stosunki z Rosją, a po przystąpieniu do NATO i wprowadzeniu sankcji nasiliły się oskarżenia o szpiegostwo oraz działania odwetowe.

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Michaił Zwinczuk, lider wpływowego rosyjskiego bloga wojennego "Rybar" został zatrzymany przez funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa wraz z żoną i trzema innymi Rosjanami w kurorcie Risan w Czarnogórze.

W październiku 2024 roku Departament Stanu USA wyznaczył nagrodę 10 mln dol. za informacje prowadzące do zidentyfikowania 19 osób zaangażowanych w zarządzanie kanałami prowadzonymi przez "Rybara". Twierdzono, że promowały one rosyjskie interesy polityczne w USA przed wyborami prezydenckimi w 2024 roku.

Michaił Zwinczuk, "Rybar" zatrzymany. USA oferowała za niego 10 mln dolarów

Gazeta "Pobjeda", na którą powołuje się agencja Reutera podała, że zostali oni zatrzymani pod zarzutem "szerzenia rosyjskich wpływów". Blog "Rybar" w odpowiedzi opublikował informację, że Zwinczuk oraz jego wspólnicy przebywali w Czarnogórze legalnie i planowali nakręcić film w tamtejszym klasztorze.

"Obecnie zespół projektowy pozostaje w kontakcie z rosyjskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych, które pracuje nad rozwiązaniem tej sytuacji. Ponieważ nie doszło do naruszenia lokalnego prawa spodziewamy się, że wszyscy zostaną zwolnieni" - dodano w komunikacie.

Premier Czarnogóry Milojko Spajić potwierdził zatrzymanie Zwinczuka w komunikacie zamieszczonym w mediach społecznościowych. Dodał, że nastąpiło ono po ostrzeżeniach, że kraj będzie narażony na "próby destabilizacji oraz wojnę hybrydową".

"Istnieją poważne przesłanki, które wymagają dokładnego zbadania każdego tropu i rozpatrywania każdego powiązania w szerszym kontekście. Nie będziemy ujawniać tego, co musi pozostać w gestii służb. Komunikat jest jasny: Czarnogóra chroni swoje interesy i nikt nie zagrozi naszej europejskiej przyszłości" - wskazał we wpisie.

Czarnogóra. Twórca największego kanału propagandowego w Rosji zatrzymany

Reuters przypomina, że Czarnogóra od lat utrzymuje napięte stosunki z Moskwą. W 2016 roku władze tego kraju oskarżyły Rosję o spiskowanie z grupą serbskich ultranacjonalistów w celu przeprowadzenia zamachu stanu. Kreml zaprzeczył tym doniesieniom.

Stosunki uległy dalszemu pogorszeniu rok później, gdy Czarnogóra dołączyła do NATO. W 2022 roku kraj, w związku z wojną w Ukrainie, wprowadził sankcje wobec Rosji, zakazał działalności rosyjskich mediów państwowych oraz wydaliła rosyjskich dyplomatów pod zarzutem szpiegostwa.

W odwecie Rosja nazwała Czarnogórę "wrogim państwem".

Źródło: Reuters



