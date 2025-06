- Obserwowałam orły latające wokół i zobaczyłam, że zlatują one na plażę. Pomyślałam, że to niezwykłe, bo zazwyczaj nie lądują w tym miejscu. Dostrzegłam długą rybę, ale nie miałam pojęcia co to. Gdy podeszłam, zobaczyłam piękne ubarwienie wokół jej głowy i fantastyczne wzory - opisała kobieta.