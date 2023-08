Do pobicia rekordu stanu Alaska doszło dwa tygodnie temu, jednak dopiero teraz o historii Keitha DeGraffa zaczęły rozpisywać się amerykańskie media.

Alaska. Myślał, że to halibut. Złowił zupełnie co innego

Mężczyzna wybrał się na ryby do zatoki Księcia Williama . Jak opisuje serwis Saltwater Sportsman, DeGraff chciał złowić czarnego dorsza, jednak los zagrał mu na nosie . Ryba złapała haczyk na głębokości około 300 metrów.

- Natychmiast poczułem rozczarowanie. Sposób w jaki ryba walczyła z wędką wskazywał, że nie będzie to czarny dorsz lecz halibut - przyznał mężczyzna w rozmowie z serwisem.

Jak relacjonował, ryba była niezwykle waleczna. - Udało mi się ją podciągnąć do głębokości 23 metrów, po czym podbiła do 12 metrów głębokości i zaczęła intensywnie ciągnąć. Łowię na dosyć dużym sprzęcie, wiedziałem więc, że będzie to spora sztuka - zaznaczył Keith DeGraff.