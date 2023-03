W ubiegłym tygodniu portal Fly4free informował, że w siatce Ryanaira to właśnie "Polska jest jednym z najszybciej rosnących krajów". Zmiana przyszła jednak dość szybko - przewoźnik wprowadził cięcia w połączeniach. Linie lotnicze postanowiły zawiesić trasy, które miały być wykonywane w zbliżającym się sezonie letnim, od końca marca.

System irlandzkiej linii informuje, że ostatni lot z Gdańska do Birmingham odbędzie się 24 marca, a do Walencji 23. Loty do Wilna miały być wznowione do końca bieżącego miesiąca.

Powody, dla których zawieszono te połączenia, nie są znane.

Zawieszenie tras. Nie tylko Ryanair podjął taki krok

Linie lotnicze Wizz Air podjęły podobną decyzję do Ryanaira. Nie będzie obowiązywać przez tak długi czas, ale również dotknie m.in. Polskę. Z systemu Wizz Aira wynika, że całoroczne połączenie z Budapesztu do Warszawy będzie zawieszone od końca marca na ponad miesiąc.

Zawieszenie lotów przypada na święta Wielkanocne, na czas, kiedy na lotniskach panuje wzmożony ruch. Ostatni lot z Budapesztu do stolicy Polski odbędzie się 25 marca. "W sezonie letnim loty na tej trasie będą realizowane cztery razy w tygodniu (w poniedziałki, środy, piątki i niedziele)" - podaje Fly4free.

W oświadczeniu wysłanym do tamtejszej redakcji Wizz Air stwierdza, że decyzja podyktowana jest koniecznością "optymalizacji siatki połączeń".