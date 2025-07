Podczas gdy większość Włoch zmaga się z falą potężnych upałów, która ogarnęła również inne państwa regionu Morza Śródziemnego, w górach doszło do tragedii innego rodzaju. Ulewne deszcze doprowadziły do powodzi błyskawicznej , która przetoczyła się przez miejscowość Bardonecchia nieopodal Turynu. Zginęła tam jedna osoba, a miejscowość zalana została błotem. Dwa lata temu doszło tu do podobnego wydarzenia.

"Nie zbliżajcie się do mostów i unikajcie podróży" - zaapelowała z kolei do mieszkańców burmistrz miasteczka Bardonecchia Chiara Rosetti. Podkreśliła też, by stosować się do zaleceń władz i "nie wychodzić z domów bez względu na powód" oraz nie korzystać z samochodów do momentu opanowania sytuacji.