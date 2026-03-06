W skrócie Australijski helikopter wojskowy został przechwycony przez chiński śmigłowiec nad Morzem Żółtym, co zmusiło załogę do działań unikowych.

Australia przeprowadzała rutynowy patrol w ramach egzekwowania sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ wobec Korei Północnej.

W ostatnim roku pojawiły się incydenty między Australią a Chinami, a Australia oskarża Pekin o brak transparentności.

Australijski helikopter wojskowy leciał w środę nad wodami międzynarodowymi na Morzu Żółtym, gdy niespodziewanie został przechwycony przez chiński śmigłowiec.

Chińska jednostka miała zwiększyć prędkość i "zbliżyć się na niebezpieczną odległość", zmuszając załogę helikoptera do "działań unikowych". Incydent relacjonuje australijski departament obrony.

"Był to niebezpieczny i nieprofesjonalny manewr, który stwarzał ryzyko dla naszego samolotu i jego załogi" - czytamy w wydanym oświadczeniu.

Napięcie na linii Chiny - Australia. Śmigłowiec "zbliżył się na niebezpieczną odległość"

Australia prowadziła rutynowy patrol na Morzu Żółtym w ramach międzynarodowych działań mających na celu egzekwowanie sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ wobec Korei Północnej - przekazała agencja Reutera.

Reuters zwrócił się z prośbą o komentarz do chińskiej ambasady. Dotychczas nie otrzymano żadnego oświadczenia.

Incydent jest najnowszym z serii napięć na linii Australia - Chiny. W październiku 2025 roku chiński myśliwiec zrzucił flary w pobliżu jednego z morskich samolotów patrolowych.

Manewry wojskowe Chin. Australia nie kryje oburzenia, "brak transparentności"

Przed rokiem Państwo Środka przeprowadziło ćwiczenia wojskowe na wodach międzynarodowych między Australią a Nową Zelandią, co wymusiło zmianę tras lotniczych.

Szef australijskiego MON Richard Marles podkreślił wówczas, że informacja o działaniach nadeszła zbyt późno, co mogło zagrozić bezpieczeństwu lotów. Z kolei strona chińska zapewnia, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem.

Z kolei MSZ Australii oskarżył Pekin o "brak transparentności" działań.

Źródło: Reuters

