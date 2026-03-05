!criticalCSS &&

Rutte komentuje ruch Iranu. "Poważny incydent"

Dagmara Pakuła

Oprac.: Dagmara Pakuła

Aktualizacja

- Incydent z irańskim pociskiem wystrzelonym w stronę Turcji był poważny i pokazał, że NATO pozostaje czujne - powiedział Mark Rutte i zaznaczył, że "nikt nie mówi o (uruchomieniu) artykułu piątego". Szef NATO zapewnił jednocześnie, że sojusznicy będą nadal wspierać Ukrainę mimo sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Napięcie na linii Teheran - Ankara. Mark Rutte komentuje ruch Iranu. "Poważny incydent"
Mark Rutte skomentował przemówienie Emmanuela MacronaMATTHIAS BALKDPA

W skrócie

  • Mark Rutte określił incydent z irańskim pociskiem wystrzelonym w stronę Turcji jako poważny i podkreślił, że NATO pozostaje czujne, zaznaczając, iż "nikt nie mówi o artykule piątym".
  • Irański pocisk balistyczny został zniszczony przez systemy obrony powietrznej NATO nad wschodnią częścią Morza Śródziemnego i nikt nie ucierpiał.
  • Szef NATO zapowiedział dalsze wsparcie dla Ukrainy przez sojuszników mimo sytuacji na Bliskim Wschodzie, a osiem krajów zdecydowało się wziąć udział w zaawansowanym odstraszaniu zaproponowanym przez Francję.
Szef NATO podkreślił, że Iran był bliski uzyskania zdolności nuklearnych i rakietowych mogących stanowić zagrożenie także dla Europy. Dodał, że Sojusz popiera działania prezydenta USA Donalda Trumpa wymierzone w irański program nuklearny i rakietowy.

Zaznaczył, że w kontekście irańskiego pocisku wystrzelonego w stronę Turcji "nikt nie mówi o artykule piątym". 

Artykuł 5. Traktu Północnoatlantyckiego stanowi, że atak na jednego z członków NATO jest atakiem na wszystkie kraje członkowskie.

Bliski Wschód. Iran wystrzelił rakietę w stronę Turcji

Tureckie ministerstwo obrony poinformowało w środę, że pocisk balistyczny wystrzelony z Iranu w kierunku tureckiej przestrzeni powietrznej został zniszczony przez systemy obrony powietrznej i przeciwrakietowej NATO nad wschodnią częścią Morza Śródziemnego. Nikt nie ucierpiał.

W związku z incydentem MSZ w Ankarze wezwało ambasadora Iranu i wręczyło mu notę protestacyjną, zaś turecki resort obrony w komunikacie podkreślił, że "Turcja zastrzega sobie prawo do reakcji na każde wymierzone w nią wrogie działanie".

    Wojna w Ukrainie. Rutte zapewnia o wsparciu sojuszników

    W rozmowie z agencją Reutera Mark Rutte zapowiedział, że sojusznicy z NATO będą nadal wspierać Ukrainę mimo sytuacji w Iranie.

    - Wielu przywódców w Europie, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie uważa, że to musi być podejście na zasadzie "i jedno, i drugie". (To znaczy) musimy jako sojusznicy umożliwiać Amerykanom działania na Bliskim Wschodzie (...) a jednocześnie zadbać, by Ukraina miała wszystko, czego potrzebuje, aby pozostać silna w toczonej walce - powiedział.

    Sekretarz generalny NATO odniósł się również do deklaracji prezydenta Francji.

    Emmanuel Macron ogłosił w poniedziałek, że osiem krajów zgodziło się wziąć udział w zaproponowanym przez Francję zaawansowanym odstraszaniu; są to: Belgia, Dania, Grecja, Holandia, Niemcy, Polska, Szwecja i Wielka Brytania. Zapowiedział również zwiększenie liczby głowic nuklearnych. Zakres tego zwiększenia nie jest znany.

    Przemówienie prezydenta Macrona na temat odstraszania nuklearnego nie wynikało z obaw o zaangażowanie Stanów Zjednoczonych jako sojusznika, ponieważWaszyngton jest całkowicie oddany NATO - zapewnił szef Sojuszu.

