W skrócie Mark Rutte podkreślił potrzebę elastyczności w wydatkowaniu 90 miliardów euro pożyczki UE dla Ukrainy.

Parlament Europejski poparł udzielenie Ukrainie pożyczki, a głosowanie zakończyło się 499 głosami za, 135 przeciw i 24 wstrzymującymi się.

Państwa UE nie osiągnęły porozumienia co do wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów na sfinansowanie wsparcia.

- Europa rozbudowuje obecnie swój przemysł obronny, co jest niezwykle istotne, ale na chwilę obecną nie jest w stanie zapewnić Ukrainie wystarczającej ilości środków, aby mogła się bronić dzisiaj i odstraszać w przyszłości - podkreślił Rutte.

W poniedziałek podczas posiedzenia Komisji ds. bezpieczeństwa i obrony (SEDE) w Parlamencie Europejskim odbyła się debata z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem. Jedynym z tematów były fundusze dla Ukrainy.

Szef NATO zaapelował do państw UE. Chodzi o pieniądze dla Ukrainy

- Naprawdę stanowczo apeluję o zapewnienie elastyczności w sposobie wydatkowania tych funduszy i o to, by nie narzucać zbyt restrykcyjnych zasad - powiedział.

Rutte dodał, że nie można ograniczać możliwości wydatkowania środków przez Ukrainę w myśl zasady "Kupuj produkty UE".

Parlament Europejski poparł w ubiegłym tygodniu udzielenie przez Unię Europejską Ukrainie pożyczki w kwocie 90 mln euro. Procedurę zatwierdzono 499 głosami za, przy 135 przeciw i 24 wstrzymujących się.

W styczniu przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zaproponowała, by 60 mld euro z kwoty 90 mld euro trafiło na wsparcie wojskowe, a 30 mld euro - na cele budżetowe oraz reformy.

90 mln euro dla Ukrainy. Von der Leyen: 60 mln na cele wojskowe

Fundusze na cele militarne, jak powiedziała wtedy, będą przeznaczone na zakup sprzętu głównie z Ukrainy i z Unii Europejskiej.

- Jeśli nie będzie można kupić potrzebnego sprzętu w tym regionie, (...) czasami może zaistnieć potrzeba zakupów sprzętu spoza Unii Europejskiej i spoza regionu - dodała von der Leyen.

Pierwsza decyzja o przyznaniu Ukrainie pożyczki na kolejne dwa lata zapadła w grudniu na szczycie w Brukseli. Ostatecznie fundusze na ten cel zostaną pobrane ze wspólnego długu gwarantowanego unijnym budżetem.

Na taki scenariusz zgodziły się Węgry, Słowacja i Czechy, trzy kraje sceptyczne wobec dalszego wspierania Ukrainy. Są one jednak wyłączone z zaciągania wspólny długu gwarantowanego unijnym budżetem.

Pożyczka dla Ukrainy. UE nie doszło do porozumienia ws. rosyjskich aktywów

Przywódcom państw UE nie udało się dojść do porozumienia, co do sfinansowania pożyczki z wykorzystaniem zamrożonych rosyjskich aktywów, zdeponowanych w większości w Belgii.

Pomysł ten był przedmiotem długich dyskusji na europejskiej scenie politycznej. Po zakończeniu szczytu, na którym zapadła decyzja o udzieleniu Ukrainie pożyczki, odniósł się do nich przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa.

- Jednocześnie upoważniliśmy Komisję Europejską do kontynuowania prac nad pożyczką reparacyjną na podstawie unieruchomionych rosyjskich aktywach - ogłosił.

