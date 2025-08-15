Ukraina Rosja
Ruszyły rozmowy Trump-Putin. Dziennikarze wyproszeni z sali

W Anchorage na Alasce rozpoczęło się spotkanie Władimira Putina i Donalda Trumpa. Przez chwilę na sali obecni byli dziennikarze, którzy próbowali zadawać pytania rosyjskiemu prezydentowi. Po chwili zostali jednak wyproszeni.

  • Rozpoczęło się spotkanie Władimira Putina i Donalda Trumpa w Anchorage na Alasce.
  • Dziennikarze zostali wyproszeni z sali, mimo prób zadania istotnych pytań dotyczących wojny w Ukrainie.
  • Przywódcy planują rozmawiać o zawieszeniu broni w Ukrainie oraz o przywróceniu stosunków między USA a Rosją.
Przywódcy zasiedli do rozmów bez udzielania dziennikarzom oświadczeń. Pomimo prób podejmowanych przez reporterów, nie odpowiedzieli też na ich pytania. Jedno z nich dotyczyło ofiar cywilnych w Ukrainie.

- Panie Putin, czy zgodzi się pan na zawieszenie broni? Czy zobowiąże się pan do zaprzestania zabijania cywilów? Panie Putin, dlaczego Trump powinien panu zaufać? - pytała jedna z dziennikarek.

Chwilę później wszyscy dziennikarze zostali wyproszeni z sali.

Szczyt na Alasce rozpoczęty. Trwa spotkanie Trumpa z Putinem

W piątek w Anchorage przed godz. 11:00 czasu lokalnego (21:00 czasu polskiego) Donald Trump i Władimir Putin przybyli do Anchorage na Alasce, gdzie odbywa się szczyt dotyczący m.in. wojny w Ukrainie.

Po wyjściu z samolotów prezydenci podali sobie ręce i rozmawiając udali się do limuzyny, którą odjechali w kierunku Połączonej Bazy Sił Powietrznych i Wojsk Lądowych Elmendorf-Richardson.

    Waszyngton poinformował, że spotkanie ma odbywać się w formacie 3:3. USA reprezentują Donald Trump, sekretarz stanu Marco Rubio i wysłannik USA ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff.

    Stronę rosyjską reprezentuje Władimir Putin, jego asystent Jurij Uszakow oraz minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow.

    Co chcą osiągnąć Putin i Trump?

    W rozmowie z dziennikarzami Donald Trump potwierdził, że będzie dążył do zawieszenia broni. Wskazał, że w proces zaangażowani będą również przywódcy krajów europejskich, a także Wołodymyr Zełenski.

    Amerykański prezydent wskazał, że będzie "bardzo niezadowolony", jeśli nie uda się mu doprowadzić w piątek do wstrzymania ognia w Ukrainie. W rozmowie z dziennikarzem Fox News przyznał też, że jeśli zauważy, że spotkanie jest bezproduktywne, po prostu je opuści.

    - Jeśli nie pójdzie dobrze, zamierzam naprawdę szybko wrócić do domu - powiedział przywódca USA.

    Obecny w Anchorage doradca Putina Kiriłł Dmitrijew przekazał dziennikarzom, że spotkanie ma posłużyć również przywróceniu stosunków dwustronnych USA i Rosji, a także omówieniu kwestii gospodarczych.

