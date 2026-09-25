W skrócie General Motors Defense wyprodukował pierwszą partię komponentów do pocisków PAC-3 MSE w niecały miesiąc po podpisaniu umowy z Lockheed Martin.

Proces od podpisania umowy do dostawy części trwał 22 dni, co ma na celu zwiększenie tempa produkcji rakiet Patriot w odpowiedzi na rosnący popyt.

Lockheed Martin planuje do 2030 roku zwiększyć produkcję pocisków z 600 do 2000 sztuk rocznie i zainwestować 8-9 miliardów dolarów w rozbudowę swojej bazy produkcyjnej.

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Amerykański koncern Lockheed Martin (producent m.in. myśliwców F-35) ogłosił odbiór pierwszej partii komponentów w czwartek. Części zostały wyprodukowane przez General Motors Defense. Cały proces od podpisania umowy do dostawy zajął zaledwie 22 dni.

Współpraca obu firm powinna zapewnić firmie Lockheed Martin zwiększenie tempa produkcji rakiet do Patriotów w obliczu rosnącego popytu na tę broń - zauważa ukraińska agencja Unian.

Produkcja pocisków do Patriotów. General Motors zaskoczył tempem

Używane w systemach Patriot pociski PAC-3 MSE są przeznaczone między innymi do niszczenia pocisków balistycznych. Ich charakterystyczna cecha polega na neutralizacji celu poprzez bezpośrednie uderzenie z bardzo dużą prędkością.

Produkcja takich pocisków to długotrwały proces. Pełny cykl produkcyjny jednego PAC-3 MSE od momentu złożenia zamówienia do otrzymania gotowego produktu trwa około dwóch lat. Czas realizacji niektórych komponentów, w szczególności silnika rakietowego na paliwo stałe, może sięgać nawet 30 miesięcy.

Lockheed Martin jest obecnie w stanie produkować około 600 pocisków rocznie. Firma planuje zwiększyć tę liczbę do 2000 pocisków rocznie do 2030 roku.

Pierwsza partia komponentów od General Motors Defense dotyczy obudowy pocisku PAC-3 MSE. Produkcja tych części tradycyjnie może trwać miesiące, a nawet lata.

Współpraca motoryzacyjnego giganta i Lockheed Martin jest częścią szerszego porozumienia między firmami, które zostało ogłoszone w czerwcu. Jego celem jest wzmocnienie amerykańskiej bazy przemysłowej w zakresie obronności oraz zwiększenie odporności łańcuchów dostaw amunicji.

Ambitne plany Lockheed Martin. Miliardowe inwestycje i zwiększenie produkcji

General Motors Defense planuje wykorzystać swoje zakłady produkcyjne i laboratoria do rozszerzenia możliwości produkcji broni.

Problem z produkcją pocisków do Patriotów nie tkwi jedynie w końcowym etapie montażu. Rakieta składa się z dużej liczby komponentów dostarczanych przez różne firmy. Jeśli nawet jeden z producentów nie będzie w stanie szybko zwiększyć produkcji, może to stać się wąskim gardłem dla całego programu.

Z tego względu Lockheed Martin przyciąga nowych partnerów i rozszerza swoją bazę produkcyjną. Firma planuje zainwestować 8-9 miliardów dolarów w zwiększenie produkcji amunicji i pocisków rakietowych. Program obejmuje rozbudowę ponad 20 zakładów w Stanach Zjednoczonych, budowę nowych zakładów, stworzenie dodatkowych miejsc pracy oraz zwiększenie powierzchni produkcyjnej oraz magazynowej o prawie 50 proc.

Źródła: Lockheed Martin, Unian



