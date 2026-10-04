Bliski Wschód

Bliski Wschód

Ruszyła nowa ofensywa na Bliskim Wschodzie. Chcą odbić stolicę

Bartosz Przyborowski

Oprac.: Bartosz Przyborowski

Rząd Jemenu ogłosił rozpoczęcie ofensywy przeciwko Huti - informuje agencja Reuters. Wspierani przez Iran rebelianci poinformowali natomiast o atakach na obiekty saudyjskiego koncernu naftowego Aramco.

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Rakieta i czarny dym na tle zdjęcia satelitarnego Półwyspu Arabskiego oraz okolicznych mórz.
Jemen zapowiedział rozpoczęcie operacji wojskowej; zdj. ilustracyjneGoogle Earth/ANSARULLAH MEDIA CENTREAFP

W skrócie

  • Rząd Jemenu rozpoczął ofensywę wojskową w celu odzyskania terytoriów kontrolowanych przez Huti.
  • Rebelianci Huti poinformowali o atakach na obiekty saudyjskiego Aramco jako odwecie za wcześniejsze działania militarne.
  • Arabia Saudyjska przekazała pomoc finansową dla rządu Jemenu, a wartość całkowitego wsparcia od 2012 roku przekroczyła 12,6 mld dolarów.
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Przewodniczący uznawanego międzynarodowo rządu Jemenu Raszad al-Alimi ogłosił w przemówieniu telewizyjnym rozpoczęcie operacji wojskowej, której celem jest odzyskanie terytoriów kontrolowanych przez wspieranych przez Iran Huti.

Alimi oskarżył Huti o odpowiadanie na próby uspokojenia sytuacji dalszą mobilizacją i eskalacją.

Reuters informował wcześniej, powołując się na zachodnich i regionalnych urzędników, że Arabia Saudyjska i jej jemeńscy sojusznicy przygotowują ofensywę przeciwko Huti. Według tych doniesień Rijad ma prowadzić działania z powietrza, a siły jemeńskie ofensywę lądową.

Również w niedzielę Huti poinformowali o wystrzeleniu pocisków balistycznych i dronów w kierunku obiektów saudyjskiego koncernu naftowego Aramco w Rijadzie i bogatym w ropę rejonie Churajs na wschodzie kraju. Rzecznik wojskowy Huti Jahja Sari przekazał, że atak był odwetem za saudyjskie uderzenia na kontrolowane przez ugrupowanie obszary Jemenu.

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Według Huti w ciągu poprzednich 12 godzin koalicja pod wodzą Arabii Saudyjskiej przeprowadziła w Jemenie 50 ataków z powietrza i uderzeń rakietowych. Rebelianci twierdzą, że ich ataki na obiekty Aramco wywołały duże pożary. Arabia Saudyjska nie odniosła się bezpośrednio do tych doniesień.

Rijad poinformował za to o przekazaniu kolejnej transzy pomocy dla uznawanego międzynarodowo rządu Jemenu o wartości około 60 mln dolarów - podał portal Al-Dżazira. Według władz królestwa środki mają m.in. wesprzeć finanse publiczne i poprawić regularność wypłat.

Saudyjska agencja SPA podała, że w latach 2012-2026 wartość saudyjskiego wsparcia dla Jemenu przekroczyła 12,6 mld dolarów.

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Wojna domowa w Jemenie rozpoczęła się w 2014 r., gdy rebelianci Huti zajęli stolicę kraju, Sanę. W 2015 r. Arabia Saudyjska stanęła na czele koalicji, która interweniowała po stronie uznawanego międzynarodowo rządu.

Intensywność walk znacznie spadła po rozejmie z 2022 r., jednak we wrześniu 2026 r. Huti przeprowadzili ofensywę, zajmując kolejne obszary wybrzeża Morza Czerwonego i strategiczne wyspy w rejonie cieśniny Bab al-Mandab. Wzmocniło to ich kontrolę nad cieśniną i możliwości oddziaływania na jeden z najważniejszych szlaków żeglugowych świata.

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