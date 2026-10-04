W skrócie Rząd Jemenu rozpoczął ofensywę wojskową w celu odzyskania terytoriów kontrolowanych przez Huti.

Rebelianci Huti poinformowali o atakach na obiekty saudyjskiego Aramco jako odwecie za wcześniejsze działania militarne.

Arabia Saudyjska przekazała pomoc finansową dla rządu Jemenu, a wartość całkowitego wsparcia od 2012 roku przekroczyła 12,6 mld dolarów.

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Przewodniczący uznawanego międzynarodowo rządu Jemenu Raszad al-Alimi ogłosił w przemówieniu telewizyjnym rozpoczęcie operacji wojskowej, której celem jest odzyskanie terytoriów kontrolowanych przez wspieranych przez Iran Huti.

Alimi oskarżył Huti o odpowiadanie na próby uspokojenia sytuacji dalszą mobilizacją i eskalacją.

Reuters informował wcześniej, powołując się na zachodnich i regionalnych urzędników, że Arabia Saudyjska i jej jemeńscy sojusznicy przygotowują ofensywę przeciwko Huti. Według tych doniesień Rijad ma prowadzić działania z powietrza, a siły jemeńskie ofensywę lądową.

Również w niedzielę Huti poinformowali o wystrzeleniu pocisków balistycznych i dronów w kierunku obiektów saudyjskiego koncernu naftowego Aramco w Rijadzie i bogatym w ropę rejonie Churajs na wschodzie kraju. Rzecznik wojskowy Huti Jahja Sari przekazał, że atak był odwetem za saudyjskie uderzenia na kontrolowane przez ugrupowanie obszary Jemenu.

Jemen ogłasza. Rozpocznie ofensywę przeciwko Huti

Według Huti w ciągu poprzednich 12 godzin koalicja pod wodzą Arabii Saudyjskiej przeprowadziła w Jemenie 50 ataków z powietrza i uderzeń rakietowych. Rebelianci twierdzą, że ich ataki na obiekty Aramco wywołały duże pożary. Arabia Saudyjska nie odniosła się bezpośrednio do tych doniesień.

Rijad poinformował za to o przekazaniu kolejnej transzy pomocy dla uznawanego międzynarodowo rządu Jemenu o wartości około 60 mln dolarów - podał portal Al-Dżazira. Według władz królestwa środki mają m.in. wesprzeć finanse publiczne i poprawić regularność wypłat.

Saudyjska agencja SPA podała, że w latach 2012-2026 wartość saudyjskiego wsparcia dla Jemenu przekroczyła 12,6 mld dolarów.

Wojna domowa w Jemenie rozpoczęła się w 2014 r., gdy rebelianci Huti zajęli stolicę kraju, Sanę. W 2015 r. Arabia Saudyjska stanęła na czele koalicji, która interweniowała po stronie uznawanego międzynarodowo rządu.

Intensywność walk znacznie spadła po rozejmie z 2022 r., jednak we wrześniu 2026 r. Huti przeprowadzili ofensywę, zajmując kolejne obszary wybrzeża Morza Czerwonego i strategiczne wyspy w rejonie cieśniny Bab al-Mandab. Wzmocniło to ich kontrolę nad cieśniną i możliwości oddziaływania na jeden z najważniejszych szlaków żeglugowych świata.



