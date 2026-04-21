Rusza pomoc dla Strefy Gazy? Rada Pokoju prowadzi negocjacje

Maria Kosiarz

Przedstawiciele Rady Pokoju prezydenta USA Donalda Trumpa przeprowadzili rozmowy z państwową dubajską korporacją DP World na temat zarządzania łańcuchami dostaw i projektami infrastrukturalnymi w Strefie Gazy - dowiedział się "Financial Times". Źródła zaznajomione ze sprawą przekazały, że spotkania dotyczyły partnerstwa m.in. w logistyce humanitarnej.

Zniszczona Strefy Gazy
Odbudowa Strefy Gazy. Rada Pokoju prowadzi rozmowy z dubajską firmą

W skrócie

  • Przedstawiciele Rady Pokoju prezydenta USA Donalda Trumpa rozmawiali z firmą DP World o współpracy w logistyce humanitarnej i projektach infrastrukturalnych w Strefie Gazy.
  • Dyskutowano o budowie nowego portu w Strefie Gazy lub Egipcie oraz o otwarciu strefy wolnego handlu w regionie.
  • Rada Pokoju przeznaczyła pięć miliardów dolarów na pomoc humanitarną i planuje wysłać tysiące żołnierzy w ramach sił stabilizacyjnych.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jak donoszą trzy źródła "Financial Times", rozmowy przedstawicieli Rady Pokoju z dubajskim przedsiębiorstwem mają na celu zbudować trwałą współpracę i wspomóc odbudowę Strefy Gazy.

Działania te obejmowałyby pomoc humanitarną i inne towary dostarczane do zniszczonego wojną regionu. Współpraca zakłada również wspólne systemy śledzenia i zapewnienie bezpieczeństwa.

Odbudowa Strefy Gazy. Media: Rada Pokoju prowadzi rozmowy z firmą w Dubaju

Podczas rozmów dyskutowano między innymi o planach na budowę nowego portu w Strefie Gazy lub na wybrzeżu Egiptu. Oprócz tego, jak pisze "Financial Times", Rada Pokoju pragnie również otworzyć strefę wolnego handlu w regionie.

DP World i Biały Dom nie skomentowały doniesień gazety.

Według szacunków wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Kai Kallas, odbudowa Strefy Gazy, zniszczonej wskutek dwuletniego konfliktu zbrojnego Izraela z Hamasem, ma kosztować co najmniej 71 miliardów dolarów.

Estońska polityk przyznała jednak, że od momentu podpisania porozumienia pokojowego między Izraelem i Palestyną, niewiele się w tej kwestii zmieniło.

Kiedy miliardy dolarów dla Strefy Gazy? USA mają ambitne plany

Jednym z długofalowych rozwiązań tego, jak i innych światowych konfliktów zbrojnych, miała być powołana we wrześniu 2025 roku przez prezydenta USA Donalda Trumpa Rada Pokoju.

Priorytetem organizacji było powołanie tzw. komitetu palestyńskiego, uważanego za apolityczny organ zarządzający Strefą Gazy po podpisaniu porozumień pokojowych. W lutym członkowie Rady zdecydowali również o przeznaczeniu pięciu miliardów dolarów na pomoc humanitarną i wysłaniu tysięcy żołnierzy w ramach sił stabilizacyjnych.

Wciąż nie wiadomo jednak, które kraje zamierzają zaangażować się w bezpośrednią pomoc dla zniszczonego wojną regionu.

Źródła: Financial Times, Reuters

Najnowsze