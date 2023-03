Rupert Murdoch przez lata działalności w branży medialnej stał się postacią wręcz ikoniczną. Tak samo dużo, jak o sukcesach zawodowych, mówiło się o jego życiu prywatnym. "New York Post" poinformował, że 92-letni właściciel filmy medialnej News Corporation, właśnie się zaręczył.

Murdoch bierze ślub. "Wiedziałem, że to moja ostatnia szansa"

Piątą wybranką wydawcy ma zostać była kapelan policji w San Francisco Ann Lesley Smith. Murdoch oświadczył się jej w dzień świętego Patryka, czyli 17 marca. "Byłem bardzo zdenerwowany. Bałem się zakochać, ale wiedziałem, że to moja ostatnia szansa" - powiedział.

"Dla nas obojga jest to dar od Boga. Spotkaliśmy się we wrześniu ubiegłego roku" - przekazała Smith cytowana przez "New York Post". "Jestem wdową od 14 lat. Mój poprzedni mąż, podobnie jak Rupert był biznesmenem. Pracował dla lokalnych gazet, rozwijał stacje radiowe i telewizyjne. Mówię więc językiem Ruperta. Podzielamy te same przekonania" - dodała.

Zdjęcie Rupert Murdoch ze swoją narzeczoną Ann Lesley Smith / Expolrerng / Twitter

"Nie jest to moje pierwsze rodeo"

"Z perspektywy czasu nie jest to moje pierwsze rodeo. Czekałem na odpowiedni czas. Przyjaciele są szczęśliwi z mojego powodu" - podkreślił Murdoch. Wydawca zdradził, że do pierwszego spotkania z Ann Lesley Smith doszło w jego winnicy w Kalifornii. "Spotkałem się z nią i trochę porozmawialiśmy. Dwa tygodnie później zadzwoniłem do niej" - poinformował.

Ślub planowany jest w lecie. Przyszli małżonkowie planują spędzać czas między Kalifornią, Montaną i Nowym Jorkiem w Stanach Zjednoczonych oraz Wielką Brytanią. "Oboje nie możemy się doczekać, aby spędzić razem drugą połowę naszego życia" - zapewnił Rupert Murdoch.