Runął ponaddźwiękowy samolot. Komunikat marynarki wojennej USA

Anna Nicz

Anna Nicz

Podczas rutynowego lotu amerykański pilot katapultował się z samolotu F/A-18E Super Hornet. Maszyna runęła do Oceanu Atlantyckiego u wybrzeży Wirginii (USA). Mężczyznę udało się uratować i przetransportować do szpitala.

Boeing F/A-18E/F Super Hornet (zdj. ilustracyjne"
Boeing F/A-18E/F Super Hornet (zdj. ilustracyjne"By CBeli001 - Own work, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=146937301Wikimedia Commons

Amerykański pilot katapultował się z samolotu F/A-18E Super Hornet podczas rutynowego lotu treningowego u wybrzeży Wirginii - poinformował dowódca Sił Powietrznych Marynarki Wojennej na Atlantyku. Do zdarzenia doszło w środę około 9:53 czasu lokalnego

Katastrofa wojskowego samolotu. Pilot się katapultował

Jak czytamy w komunikacie dowódcy, na miejsce zdarzenia szybko dotarły siły poszukiwawczo-ratownicze.

Zobacz również:

Myśliwiec F-35 rozbił się w środkowej Kalifornii (Zdj. ilustracyjne)
Świat

Katastrofa w bazie marynarki wojennej USA. Rozbił się myśliwiec F-35

    Około 11:21 pilot został przetransportowany do lokalnego szpitala w celu dalszej diagnostyki. Nie ujawniono jego nazwiska, nie wiadomo też, w jakim jest stanie.

    Samolot, którym leciał mężczyzna, runął do wody i nie został jeszcze wydobyty. Nie jest jasne, czy szalejący w tamtym regionie huragan Erin mógł mieć wpływ na katastrofę wojskowej maszyny. Armia bada przyczyny wypadku.

    USA. Wypadek wojskowego samolotu

    Koszt produkowanego przez Boeinga samolotu F/A-18E Super Hornet wynosi około 73 milionów dolarów - podaje Augusta Free Press.

    Boeing F/A-18E/F Super Hornet to ponaddźwiękowy wielozadaniowy samolot pokładowy marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych, wprowadzony do służby pod koniec lat 90.

    Źródła: airlant.usff.navy.mil, Augusta Free Press

    Zobacz również:

    Błyskawiczna reakcja pilota linii SkyWest zapobiegła katastrofie (Zdjęcie ilustracyjne)
    Świat

    Sekundy od katastrofy. "Przepraszam, wyjaśnię wszystko, kiedy wylądujemy"

    Paulina Eliza Godlewska
    Paulina Eliza Godlewska
    Wiatraki dzielą koalicję. Minister energii: Kołodziejczak nie przeczytał ustawyPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze