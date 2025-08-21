Amerykański pilot katapultował się z samolotu F/A-18E Super Hornet podczas rutynowego lotu treningowego u wybrzeży Wirginii - poinformował dowódca Sił Powietrznych Marynarki Wojennej na Atlantyku. Do zdarzenia doszło w środę około 9:53 czasu lokalnego

Katastrofa wojskowego samolotu. Pilot się katapultował

Jak czytamy w komunikacie dowódcy, na miejsce zdarzenia szybko dotarły siły poszukiwawczo-ratownicze.

Około 11:21 pilot został przetransportowany do lokalnego szpitala w celu dalszej diagnostyki. Nie ujawniono jego nazwiska, nie wiadomo też, w jakim jest stanie.

Samolot, którym leciał mężczyzna, runął do wody i nie został jeszcze wydobyty. Nie jest jasne, czy szalejący w tamtym regionie huragan Erin mógł mieć wpływ na katastrofę wojskowej maszyny. Armia bada przyczyny wypadku.

USA. Wypadek wojskowego samolotu

Koszt produkowanego przez Boeinga samolotu F/A-18E Super Hornet wynosi około 73 milionów dolarów - podaje Augusta Free Press.

Boeing F/A-18E/F Super Hornet to ponaddźwiękowy wielozadaniowy samolot pokładowy marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych, wprowadzony do służby pod koniec lat 90.

Źródła: airlant.usff.navy.mil, Augusta Free Press

