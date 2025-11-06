Runął obiekt na terenie elektrowni w Korei Południowej. Trwa akcja ratunkowa

Aleksandra Czurczak

Oprac.: Aleksandra Czurczak

Siedem osób prawdopodobnie zostało uwięzionych po zawaleniu się dużej konstrukcji w elektrowni w południowokoreańskim mieście Ulsan - podaje Reuters. Dwóm osobom udało się wydostać spod gruzów, a na miejscu trwa akcja ratunkowa.

Korea Południowa. Zawalenie konstrukcji w elektrowni w Ulsan
Korea Południowa. Zawalenie konstrukcji w elektrowni w Ulsan ULSAN FIRE DEPARTMENTAFP

W skrócie

  • W elektrowni w południowokoreańskim Ulsan doszło do zawalenia dużej konstrukcji.
  • Pod gruzami może znajdować się siedem osób, na miejscu trwa akcja ratunkowa.
  • Służby prowadzą śledztwo, na ten moment nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W południowokoreańskim mieście Ulsan w czwartek doszło do poważnego wypadku na terenie elektrowni.

Jak przekazała agencja Yonhap, zawaliła się duża konstrukcja należąca do państwowej spółki Korea East-West Power Co. W wyniku zdarzenia siedem osób prawdopodobnie zostało uwięzionych pod gruzami.

Zawaliła się konstrukcja w elektrowni cieplnej. Akcja ratunkowa trwa

Według wstępnych ustaleń, w momencie zawalenia konstrukcji w budynku znajdowało się osiem osób.

Zobacz również:

Powódź w Korei Południowej. Są ofiary śmiertelne
Świat

Stan klęski żywiołowej w Korei Południowej. Wielka woda pustoszy kraj

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak

    Oficer prasowy straży pożarnej nie był w stanie natychmiast podać ostatecznej liczby osób zaginionych. Wcześniej Yonhap i inne media donosiły o sześciu osobach zaginionych i prawdopodobnie uwięzionych.

    Do katastrofy doszło krótko po godzinie 14:00 czasu lokalnego. Na miejscu pracują strażacy i ekipy ratunkowe, które starają się dotrzeć do osób uwięzionych pod zniszczoną konstrukcją.

    Korea Południowa. Brak oficjalnych komentarzy

    Przedstawiciele straży pożarnej z regionu Ulsan, gdzie mieści się elektrownia, nie udzielili jeszcze oficjalnego komentarza w sprawie przyczyn zawalenia się konstrukcji ani stanu poszkodowanych.

    Śledztwo w sprawie tragedii prowadzą lokalne służby, a władze zapowiedziały, że priorytetem pozostaje ratowanie uwięzionych pracowników.

    Zobacz również:

    W Indonezji zawaliła się szkoła pełna uczniów
    Świat

    Zawaliła się szkoła pełna uczniów. Wiele ofiar tragedii w Indonezji

    Krzysztof Ryncarz
    Krzysztof Ryncarz
    Zwrot działki w Zabłotni do KOWRPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze