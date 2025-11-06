W skrócie W elektrowni w południowokoreańskim Ulsan doszło do zawalenia dużej konstrukcji.

Pod gruzami może znajdować się siedem osób, na miejscu trwa akcja ratunkowa.

Służby prowadzą śledztwo, na ten moment nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy.

W południowokoreańskim mieście Ulsan w czwartek doszło do poważnego wypadku na terenie elektrowni.

Jak przekazała agencja Yonhap, zawaliła się duża konstrukcja należąca do państwowej spółki Korea East-West Power Co. W wyniku zdarzenia siedem osób prawdopodobnie zostało uwięzionych pod gruzami.

Zawaliła się konstrukcja w elektrowni cieplnej. Akcja ratunkowa trwa

Według wstępnych ustaleń, w momencie zawalenia konstrukcji w budynku znajdowało się osiem osób.

Oficer prasowy straży pożarnej nie był w stanie natychmiast podać ostatecznej liczby osób zaginionych. Wcześniej Yonhap i inne media donosiły o sześciu osobach zaginionych i prawdopodobnie uwięzionych.

Do katastrofy doszło krótko po godzinie 14:00 czasu lokalnego. Na miejscu pracują strażacy i ekipy ratunkowe, które starają się dotrzeć do osób uwięzionych pod zniszczoną konstrukcją.

Korea Południowa. Brak oficjalnych komentarzy

Przedstawiciele straży pożarnej z regionu Ulsan, gdzie mieści się elektrownia, nie udzielili jeszcze oficjalnego komentarza w sprawie przyczyn zawalenia się konstrukcji ani stanu poszkodowanych.

Śledztwo w sprawie tragedii prowadzą lokalne służby, a władze zapowiedziały, że priorytetem pozostaje ratowanie uwięzionych pracowników.

