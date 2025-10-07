Do zdarzenia doszło we wtorek przy ulicy Calle de las Hileras w centrum stolicy Hiszpanii - w Madrycie.

- Zawalił się cały budynek. Jest tu pełno karetek pogotowia i policji - poinformował właściciel jednego ze sklepów zlokalizowanych na tej samej ulicy.

Na miejscu zdarzenia pracują obecnie służby ratunkowe. Do tej pory przekazano informację o trzech rannych osobach, w tym jednej ciężko.

Z relacji mediów wynika, że pod gruzami zniszczonego budynku mogą jeszcze być uwięzieni ludzie. Ratownicy używają dronów i psów tropiących, aby dotrzeć do poszkodowanych.

Z relacji Biura Informacji Kryzysowej Urzędu Miasta w Madrycie wynika, że "zawaliło się kilka pięter w budowanym budynku".

Madryt. Runął budynek w centrum miasta. Akcja służb

"El Pais" poinformował, że z relacji mieszkańców okolicy wynika, że budynek był w remoncie.

Według informacji zamieszczonych na stronie internetowej dewelopera Rehbilita budynek był przebudowywany na hotel.

- Pół godziny temu usłyszałam ogromny huk, zatrzęsła się ziemia, a na ulicy pojawiła się chmura kurzu - powiedziała kobieta mieszkająca w sąsiedztwie.

- Budynek, który się zawalił, był opuszczony od dłuższego czasu i prowadzono w nim prace budowlane. Na rusztowaniu zainstalowano potężny dźwig. Powiedzieli mi, że powstanie tu hotel i że prace potrwają dwa lata - wyjaśniła.

