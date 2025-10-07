Do zdarzenia doszło we wtorek przy ulicy Calle de las Hileras w centrum stolicy Hiszpanii - w Madrycie.

- Zawalił się cały budynek. Jest tu pełno karetek pogotowia i policji - poinformował właściciel jednego ze sklepów zlokalizowanych na tej samej ulicy.

Zawalił się budynek w Madrycie. Są ranni i zaginieni

Na miejscu zdarzenia pracują obecnie służby ratunkowe. Agencja AFP przekazała, że lekkie obrażenia odniosło 10 osób. Kolejne cztery uznane są za zaginione. Służby podejrzewają, że znajdują się one pod gruzami budynku.

- Jedna z poszkodowanych osób trafiła do szpitala ze złamaną nogą - powiedziała Beatriz Martin, rzeczniczka służb ratunkowych, cytowana przez agencje Reutera.

Ratownicy używają dronów i psów tropiących, aby dotrzeć do poszkodowanych.

Z relacji Biura Informacji Kryzysowej Urzędu Miasta w Madrycie wynika, że "zawaliło się kilka pięter w budowanym budynku".

Madryt. Runął budynek w centrum miasta. Akcja służb

"El Pais" poinformował, że z relacji mieszkańców okolicy wynika, że budynek był w remoncie.

Według informacji zamieszczonych na stronie internetowej dewelopera Rehbilita budynek był przebudowywany na hotel.

- Pół godziny temu usłyszałam ogromny huk, zatrzęsła się ziemia, a na ulicy pojawiła się chmura kurzu - powiedziała kobieta mieszkająca w sąsiedztwie.

- Budynek, który się zawalił, był opuszczony od dłuższego czasu i prowadzono w nim prace budowlane. Na rusztowaniu zainstalowano potężny dźwig. Powiedzieli mi, że powstanie tu hotel i że prace potrwają dwa lata - wyjaśniła.

