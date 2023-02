Lokalna gazeta internetowa z Umbrii "Umbria Cronaca" opisuje incydent z okolic miejskiego rynku Città di Castello. Z relacji funkcjonariuszy policji państwowej wynika, że 20-latka z Rumunii w towarzystwie małoletnich dzieci uporczywie zaczepiała 70-letniego Włocha prosząc go o pieniądze.

"Gdy ten odmówił, kobieta objęła go i wyjęła mu portfel z kieszeni. By dać sobie czas na ucieczkę popchnęła go i przewróciła na ziemię" - przekazują lokalni dziennikarze.

Na mężczyznę wołającego o pomoc zwróciło uwagę dwóch przechodniów, którym udało się zatrzymać kobietę. Ta po chwili dyskusji zwróciła portfel 70-latkowi. Problemem okazała się jego zawartość - a raczej jej brak. W kilka chwil 20-latka opróżniła portfel z pieniędzy i korzystając z zamieszania ponownie uciekła grupie.

Reklama

Ukryła pieniądze... w ubraniach dziecka

Ostatecznie kobieta została zatrzymana przez policję w momencie wsiadania do auta czekającego na nią na parkingu. Za kierownicą siedział 29-letni Polak.

Podczas przeszukania zorientowano się, że 20-latka ukryła pieniądze... w ubraniach jednego ze swoich dzieci.

20-latka odpowie za rozbój i uszkodzenie ciała 70-latka. Do poszkodowanego Włocha konieczne okazało się wezwanie zespołu pogotowia ratunkowego. Została objęta aresztem domowym. Z kolei Polak odpowie za pomocnictwo i podżeganie do popełnienia przestępstwa.

Zobacz też: Sudan: Amputacja ręki karą za kradzież