W skrócie Rumunia zestrzeliła dwa drony, które pojawiły się nad wodami terytorialnymi Morza Czarnego, co może być związane z trwającą wojną w Ukrainie.

Ministerstwo obrony Rumunii poinformowało, że myśliwce F-16 zestrzeliły dwa drony w pobliżu kanału Sulina, jednak nie podano szczegółów dotyczących ich pochodzenia.

Agencje AFP i Reutera przekazują, że w ostatnich dniach na wodach w pobliżu Rumunii i Bułgarii doszło do kilku ataków dronów na statki, w wyniku których zginęło lub zaginęło 23 marynarzy.

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W sobotę nad wodami terytorialnymi Rumunii pojawiły się dwa drony. Ministerstwo obrony kraju poinformowało, że poderwało myśliwce F-16, które zestrzeliły bezzałogowce. Do incydentu doszło w pobliżu kanału Sulina, łączącego Dunaj z Morzem Czarnym. Stanowi on szlak eksportowy dla Ukrainy.

"Kilka minut temu rumuńscy piloci wojskowi zestrzelili nad Morzem Czarnym dwa drony, chwilę po tym, jak nielegalnie wkroczyły na teren naszego kraju" - napisał na Facebooku Radu Miruta, minister obrony Rumunii.

Kolejne zdarzenie z udziałem dronów nad Morzem Czarnym

"Pierwszy dron pojawił się w strefie powietrznej kraju o godzinie 17.59 i został zastrzelony w ciągu dwóch minut, 25 km na południowy wschód od kanału Sulina" - poinformował szef rumuńskiego resortu obrony.

"Drugi dron, w tym samym obszarze, został zauważony i zastrzelony o 18.05, pięć minut po wejściu do przestrzeni powietrznej kraju, 20 km na wschód od kanału Sulina" - dodał Miruta i podziękował pilotom za sprawną operację.

Na razie nie podano szczegółów odnośnie do pochodzenia dronów. Nie jest to jednak pierwszy podobny incydent nad Morzem Czarnym. Kilka dni wcześniej dwa zbiornikowce chemiczne zostały trafione przez obce drony w pobliżu rumuńskiego wybrzeża.

Obce drony wlatują w przestrzeń powietrzną Rumunii

Rumunia graniczy z Ukrainą, a od czasu inwazji Rosji wielokrotnie informowała o naruszeniach jej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Na początku roku w Bukareszcie zdecydowano o ich zestrzeliwaniu. Jak podaje AFP, od tamtej pory NATO zestrzeliło cztery bezzałogowe statki.

Agencja Reutera przypomina, że w ciągu ostatnich 10 dni co najmniej pięć statków towarowych zostało zaatakowanych przez drony u wybrzeży Rumunii i Bułgarii. W wyniku uderzeń zginęło lub zaginęło 23 marynarzy. Do większości incydentów doszło poza wodami terytorialnymi NATO.

Źródło: AFP, Reuters



