W skrócie Prezydent Wysp Kanaryjskich Fernando Clavijo sprzeciwił się decyzji rządu Hiszpanii dotyczącej zacumowania wycieczkowca MV Hondius, na którym wykryto ognisko hantawirusa.

Potwierdzono trzeci przypadek zakażenia hantawirusem, pięć jest podejrzewanych, trzy osoby zmarły.

WHO uważa, że w tym przypadku możliwe jest przenoszenie hantawirusa między ludźmi.

Prezydent Wysp Kanaryjskich Fernando Clavijo nie zgadza się z decyzją rządu Hiszpanii o zezwoleniu na cumowanie u wybrzeży archipelagu holenderskiego statku wycieczkowego MV Hondius.

Według najnowszych informacji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) do tej pory odnotowano osiem przypadków zakażenia hantawirusem - trzy potwierdzone i pięć podejrzewanych. Zmarły trzy osoby.

Hantawirus na wycieczkowcu. Wyspy Kanaryjskie przeciwne decyzji Hiszpanii

- Nie mogę pozwolić, aby statek wpłynął na Wyspy Kanaryjskie - powiedział Clavijo w wywiadzie dla radia Onda Cero.

- Decyzja ta nie została oparta na żadnych kryteriach technicznych i nie otrzymaliśmy wystarczających informacji - dodał.

Clavijo, który obecnie przebywa w Brukseli, powiedział, że chciałby pilnie spotkać się z premierem Pedro Sánchezem w Madrycie, aby omówić tę kwestię. Wycieczkowiec może dotrzeć na Wyspy Kanaryjskie w ciągu najbliższych kilku dni.

Ewakuacja chorych z wycieczkowca

Z kolei Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała w środę, że na statku planowana jest ewakuacja dwóch chorych członków załogi i jeszcze jednej osoby.

- Stan wszystkich trzech pacjentów jest stabilny, a jeden z nich nie wykazuje objawów - powiedziała agencji AFP Ann Lindstrand, przedstawicielka WHO w Republice Zielonego Przylądka. Oczekuje się, że wycieczkowiec opuści wybrzeże tego kraju po ewakuacji.

Holenderski operator statku Oceanwide Expeditions poinformował we wtorek, że dwóch ciężko chorych członków załogi - Brytyjczyk i Holender - oraz pasażer zostaną zabrani ze statku i przetransportowani samolotem do Holandii.

"Po ewakuacji planujemy udać się na Wyspy Kanaryjskie, Gran Canarię lub Teneryfę, co zajmie trzy dni żeglugi. Trwają rozmowy z odpowiednimi władzami" - podawała firma. W środę przekazała, że "na tym etapie" Wyspy Kanaryjskie nadal pozostają celem podróży statku.

Szwajcaria: Wykryli przypadek hantawirusa. To pasażer wycieczkowca

Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła też kolejny przypadek zakażenia hantawirusem, co zwiększa łączną liczbę potwierdzonych przypadków do trzech.

"Stan na 6 maja to osiem przypadków, z czego trzy zostały potwierdzone badaniami laboratoryjnymi jako hantawirus" - czytamy w komuniakcie. Pozostałe pięć jest podejrzewanych.

Rząd Szwajcarii poinformował wcześniej, że z powodu hantawirusa do szpitala trafił mężczyzna, który zachorował w czasie podróży statkiem MV Hondius.

W oświadczeniu władze podały, że Szwajcar wrócił do domu z Ameryki Południowej pod koniec kwietnia i zgłosił się do szpitala w Zurychu, gdzie stwierdzono u niego objawy choroby.

Szwajcarski rząd przekazał, że mężczyzna został natychmiast odizolowany. Podano również, że "obecnie nie ma zagrożenia dla społeczeństwa". Władze badają, z kim chory miał kontakt.

Mężczyźnie w podróży towarzyszyła żona, u której nie stwierdzono jeszcze żadnych objawów, ale która również ze względów bezpieczeństwa poddała się izolacji.

Z Argentyny przez Atlantyk. Hantawirus na wycieczkowcu

Wiadomo, że MV Hondius 1 kwietnia wyruszył z Argentyny w rejs po Atlantyku. 11 kwietnia na pokładzie zmarł jeden z pasażerów - 70-letni obywatel Holandii.

Żona zmarłego pasażera została przetransportowana samolotem z wyspy Świętej Heleny do Johannesburga wraz z ciałem męża. Stan Holenderki pogorszył się podczas lotu i została ona przewieziona do szpitala, gdzie 26 kwietnia zmarła. Potwierdzono, że u 69-letniej kobiety - jak u jej męża - wykryto zakażenie hantawirusem.

27 kwietnia inny chory pasażer, obywatel Wielkiej Brytanii, został przetransportowany samolotem do Republiki Południowej Afryki. Jego stan jest krytyczny, ale stabilny. 2 maja na statku zmarł obywatel Niemiec - nie potwierdzono, czy również był zakażony.

WHO: Hantawirus może przenosić się z człowieka na człowieka

Według WHO statkiem podróżowało 88 pasażerów i 59 członków załogi - łącznie 147 osób z 23 krajów. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór przekazał we wtorek, że na pokładzie wycieczkowca znajduje się obywatel Polski. Nie potrzebuje on wsparcia medycznego ani konsularnego.

Światowa Organizacja Zdrowia uważa, że możliwe jest, iż hantawirus - którym można się zakazić najczęściej w wyniku kontaktu ze śliną, moczem lub kałem zakażonych gryzoni - w tym wypadku przenosi się z człowieka na człowieka.

Przenoszenie się choroby między ludźmi odnotowano jedynie w przypadku epidemii konkretnego szczepu, zwanego wirusem Andes, który krąży w Ameryce Południowej. Z doniesień wynika, że para Holendrów - pierwsi zmarli pasażerowie - przed wejściem na pokład podróżowali po tym kontynencie.

