"Ruch ręczników" w Grecji. Kolejne wyspy włączają się w akcję

Paros - to na tej greckiej wyspie na Morzu Egejskim doszło do pierwszych protestów tzw. ruchu ręczników. Powodem był sprzeciw mieszkańców wobec obszarów zajętych przez leżaki, za które trzeba było zapłacić. Przez to przestrzeń dla wypoczywających, chcących za darmo poleżeć na plaży, była bardzo ograniczona.