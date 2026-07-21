W skrócie MSZ Indii wezwało chargé d'affaires Rosji w związku ze śmiercią czterech indyjskich członków załogi statku na Morzu Czarnym.

Według doniesień w wyniku rosyjskiego ataku na statek przewożący kukurydzę zginęło łącznie 10 osób, w tym czterech Indusów, a jeden został ciężko ranny.

Indie potępiły atak na statek MV Golden Leo i poinformowały, że ich misja w Ukrainie monitoruje sytuację oraz udziela pomocy poszkodowanym.

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MSZ Indii wezwało we wtorek chargé d'affaires Rosji Władimira Ładanowa w związku ze śmiercią w rosyjskim ataku czterech indyjskich członków załogi statku towarowego na Morzu Czarnym w pobliżu ukraińskiego portu Odessa - poinformował resort w Delhi, cytowany przez agencję Reutera.

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Według władz Indii na pokładzie statku znajdowało się 17 osób, w tym pięciu Indusów. Czterej indyjscy marynarze stracili życie, a jeden został ciężko ranny i jest w stanie krytycznym - podał dziennik "Times of India".

Jak przekazała gazeta, powołując się na informacje Reutersa, w niedzielę rosyjski pocisk rakietowy trafił w statek przewożący kukurydzę.

W ataku zginęło 10 osób. Portal NDTV podkreślił, że jest to pierwszy przypadek śmierci indyjskich marynarzy od początku wojny Rosji przeciw Ukrainie.

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Atak został potępiony przez Indie, których władze podkreśliły, że uderzanie w statki handlowe oraz utrudnianie żeglugi, a także narażanie życia cywilnych członków załogi jest "godne pożałowania".

"Nasza misja w Ukrainie uważnie monitoruje sytuację i dokłada wszelkich starań, aby udzielić pomocy poszkodowanym" - przekazano w oświadczeniu władz.

Jednostka MV Golden Leo wypłynęła z Odessy 19 lipca. Zdaniem ukraińskiej marynarki wojennej w statek uderzyły trzy pociski manewrujące Ch-59 lub Ch-59, a jeden z nich trafił w nadbudówkę, doprowadzając do pożaru.

Źródło: "Times of India"





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