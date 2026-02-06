W skrócie Francja i Kanada otwierają konsulaty w Nuuk, stolicy Grenlandii, aby okazać wsparcie Danii w sporze z administracją USA.

Zgodnie z zapowiedziami placówki mają wspierać współpracę dotyczącą kryzysu klimatycznego oraz praw rdzennych ludów Arktyki.

Donald Trump zapowiedział nałożenie ceł na Danię za sprzeciw wobec amerykańskich planów przejęcia Grenlandii. Wycofał się z tych groźby po rozmowach z szefem NATO i ogłosił, że osiągnięto "ramowe warunki" porozumienia.

Francja i Kanada otwierają swoje konsulaty w stolicy Grenlandii, Nuuk okazując w ten sposób poparcie dla tej arktycznej wyspy oraz samej Danii w obliczu deklaracji USA o konieczności przejęcia kontroli nad autonomicznym terytorium sojusznika Waszyngtonu w NATO - pisze brytyjski dziennik "The Guardian".

Francja i Kanada z konsulatami na Grenlandii. "Zacieśnienie współpracy"

Minister spraw zagranicznych Kanady Anita Anand udała się do Nuuk, aby zainaugurować działalność konsulatu, który - jak twierdzą urzędnicy - może również przyczynić się do zacieśnienia współpracy w kwestiach takich jak kryzys klimatyczny i prawa Inuitów, rdzennych ludów arktycznych zamieszkujących Grenlandię, Kanadę, Alaskę i Syberię.

Anand towarzyszyła gubernator generalna Kanady Mary Simon, pierwsza Inuitka na tym stanowisku.

Francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało z kolei, że Jean-Noël Poirier obejmie stanowisko konsula generalnego na wyspie. To oznacza, że Francja stanie się pierwszym krajem Unii Europejskiej, który otworzy swój konsulat na Grenlandii.

Francuski resort przekazał, że zadaniem Poiriera "będzie praca nad pogłębianiem istniejących projektów współpracy z Grenlandią w dziedzinie kultury, nauki i gospodarki, a także wzmacnianie więzi politycznych z lokalnymi władzami".

Kanada deklarowała otwarcie konsulatu na Grenlandii już w 2024 roku - jeszcze zanim Donald Trump zaczął mówić o przejęciu kontroli nad tym terytorium. Z kolei Francja utrzymuje, że decyzję o otwarciu placówki dyplomatycznej podjęto podczas wizyty prezydenta Emmanuela Macrona na Grenlandii w 2025 roku.

Donald Trump domaga się Grenlandii. W tle ustalenia z szefem NATO

Anita Anand spotkała się w czwartek w Danii ze swoim duńskim odpowiednikiem Larsem Løkke Rasmussenem i zamieściła w mediach społecznościowych wpis, w którym poinformowała, że "jako państwa Arktyki, Kanada i Królestwo Danii współpracują na rzecz wzmocnienia stabilności, bezpieczeństwa i współpracy w całym regionie".

Donald Trump ogłosił w styczniu, że nałoży nowe cła na Danię i siedem innych krajów europejskich, które sprzeciwiały się jego wezwaniom do przejęcia Grenlandii przez Stany Zjednoczone.

Prezydent USA nagle wycofał się z tych zapowiedzi po tym, jak stwierdził, że z pomocą sekretarza generalnego NATO Marka Ruttego osiągnięto "ramowe warunki" porozumienia w sprawie dostępu do bogatego w minerały terytorium. Niewiele szczegółów na temat tego porozumienia zostało ujawnionych - zauważa "The Guardian".

W zeszłym tygodniu rozpoczęły się rozmowy techniczne między USA, Danią i Grenlandią w sprawie porozumienia dotyczącego bezpieczeństwa w Arktyce. Ministrowie spraw zagranicznych Danii i Grenlandii uzgodnili utworzenie grupy roboczej podczas spotkania z wiceprezydentem USA J.D. Vance'em i sekretarzem stanu Marco Rubio, jeszcze zanim Trump wygłosił groźby dotyczące ceł.

