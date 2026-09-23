Sekretarz stanu USA Marco Rubio w wywiadzie dla Fox News odnosił się m.in. do wzrostu światowych cen ropy. Jego zdaniem jest to złożony problem.

- W dużej mierze wzrost cen ropy, który obserwowaliście w ciągu ostatnich kilku tygodni - obecnie sytuacja się ustabilizowała - wiąże się z Morzem Czarnym, Ukrainą i Rosją, a także z Jemenem i Hutimi - podkreślił Rubio.

Zauważył, że w Ukrainie mówi się, iż "każdej nocy Rosja wystrzeliwuje rakiety w kierunku Kijowa i atakuje ludność cywilną, dlatego Ukraina musi odpowiedzieć". - Myślę, że widzieliście, jak około 48 godzin temu pięć tysięcy dronów zaatakowało Moskwę w Rosji - dodał Rubio. Jego zdaniem właśnie to ma wpływ na światowe ceny paliw.

Marco Rubio oskarża Ukrainę o ataki na statki USA. "Nie możemy pozwolić"

- Jednak jedyną rzeczą, która nas niepokoi, jest to, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy wielokrotnie zdarzało się, że statki powiązane z Ameryką stawały się celami - zapewne nieumyślnie, ale jednak - ze strony Ukrainy. Nie możemy pozwolić, aby tak się działo. Trzeba rozwiązać ten problem - podkreślił Rubio.

Dodał również, że Trump "nieustannie" dąży do zakończenia wojny między Rosją a Ukrainą i "jest gotów dołożyć wszelkich starań", by do tego doszło. Rubio zauważył jednak, że nie jest to łatwe.

- Nadal jednak mamy nadzieję, że coś może się wydarzyć, ponieważ Rosjanie ponoszą straty - co tydzień giną tysiące żołnierzy. Oczywiście Ukraina również boryka się z presją. Sytuacja ta naprawdę wyrządza ogromną szkodę obu stronom. Chcemy więc zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby to zakończyć. Niestety, jest to bardzo trudne - zwrócił uwagę sekretarz stanu.

"Bardzo dobry pomysł". Rubio o zawieszeniu broni w jednym obszarze

Rubio oceniał również szanse na zawarcie zawieszenia broni w kwestii ataków na infrastrukturę energetyczną między Ukrainą a Rosją. Powiedział, że wstrzymanie uderzeń "byłoby dobrym pomysłem".

- Rozejm w kwestii infrastruktury energetycznej, w ramach którego infrastruktura Ukrainy nie będzie narażona na ataki, a dostawy rosyjskich surowców energetycznych nie staną się celem - to byłby idealny wynik. Właśnie to popieramy. Zaproponowalibyśmy to i sprawdzilibyśmy, czy uda się to osiągnąć - oświadczył amerykański polityk.

Dodał, że Stany Zjednoczone rozmawiały na ten temat z wieloma krajami. Jednak jego zdaniem, podobnie jak w przypadku zakończenia wojny, aby osiągnąć pozytywny wynik, konieczne jest porozumienie między obiema stronami. - I to jest problem - dodał Rubio.



