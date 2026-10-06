W skrócie Marco Rubio stwierdził, że Rosja powinna przekazać więcej informacji po doniesieniach o śmierci pracownicy instytutu badawczego na Syberii.

Donald Trump zadeklarował gotowość pomocy Rosji w związku z podejrzeniem dżumy oraz podkreślił, że Waszyngton stale monitoruje sytuację.

Po śmierci badaczki wprowadzono kwarantannę w kilku placówkach medycznych, a WHO oceniła, że ryzyko dla zdrowia publicznego jest niskie.

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Sekretarz stanu USA Marco Rubio odniósł się do sprawy śmierci pracownicy instytutu badawczego podczas swojej wizyty w stolicy Islandii. Jak podkreślił, Rosja powinna zachować transparentność po doniesieniach w sprawie dżumy.

- Uważam, że Rosja ma obowiązek dzielić się ze światem większą ilością informacji - mówił w Rejkiawiku, po czym dodał, że Waszyngton "bardzo uważnie" monitoruje sytuację.

Marco Rubio zabrał głos po tym, jak rosyjskie władze zaprzeczyły, jakoby wprowadzały środki mające na celu zwalczanie zarazy po doniesieniach o śmierci technika w ubiegłym tygodniu.

Podejrzenie dżumy w Rosji. Donald Trump zapewnił, że USA są gotowe pomóc

Wcześniej gotowość pomocy Rosji zadeklarował prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. - Nie lubię patrzeć, jak przez to przechodzą. To ciężka choroba. Naprawdę ciężka choroba - powiedział mediom przed odlotem do Nebraski.

- Ale pomożemy każdemu, kto ma tego rodzaju problem. Zawsze jesteśmy gotowi pomóc. Pomożemy - zadeklarował. Prezydent USA ocenił, że to "duży problem dla Rosji".

Przedstawiciele amerykańskich władz podkreślali, że monitorują doniesienia o możliwym wydostaniu się bakterii dżumy płucnej z laboratorium w Irkucku.

Przypomnijmy, 25 września Daria Szipiłowa, 28-letnia pracownica instytutu badawczego w obwodzie irkuckim w Rosji, zajmującego się leczeniem dżumy, rozbiła probówkę zawierającą patogen dżumy płucnej - podały lokalne media.

Incydent w laboratorium. Nie żyje rosyjska badaczka, władze wprowadziły kwarantannę

Cztery dni później kobieta, jak twierdzą rosyjskie media, została przyjęta do szpitala z objawami ciężkiego zapalenia płuc. Zmarła w nocy z 1 na 2 października.

Rosyjska agencja ds. zdrowia publicznego poinformowała, że u Szipiłowej stwierdzono "zapalenie płuc o nieznanej przyczynie", a dalsze badania nie wykazały obecności mikroorganizmów związanych z jej pracą.

Po śmierci badaczki władze wprowadziły kwarantannę w kilku placówkach medycznych w regionie i objęły obserwacją medyczną około 200 osób, które miały kontakt z Szipiłową.

Gubernator obwodu irkuckiego Igor Kobziew powiedział, że osoby objęte obserwacją nie wykazują żadnych objawów choroby, a wyniki ich badań pod kątem zachorowania były negatywne.

Rosyjskie władze w poniedziałek ponownie zapewniły, że sytuacja jest pod kontrolą. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oceniła na podstawie dostępnych nieoficjalnych informacji, że ryzyko dla zdrowia publicznego wśród ogółu populacji wydaje się niskie.

Źródło: AFP



