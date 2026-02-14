Rubio o NATO. "Jesteśmy dzieckiem Europy"

Aleksandra Czurczak

Stany Zjednoczone nie chcą podziału, ale ożywienia sojuszu transatlantyckiego - powiedział w sobotę sekretarz stanu USA Marco Rubio, podczas 62. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Podkreślił, że USA wspierają silną Europę. Rubio odniósł się także do negocjacji pokojowych między Rosją a Ukrainą, zaznaczając, że omawiane są najtrudniejsze kwestie.

Mężczyzna w ciemnym garniturze i fioletowym krawacie stoi za mównicą z logo MSC, wygłaszając przemówienie podczas konferencji.
Marco Rubio podczas 62. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa RONALD WITTEKPAP/EPA

W skrócie

  • Marco Rubio podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa podkreślił, że Stany Zjednoczone dążą do ożywienia sojuszu transatlantyckiego i wspierają silną Europę.
  • Rubio skomentował negocjacje pokojowe między Rosją a Ukrainą, informując, że omawiane są najtrudniejsze kwestie oraz zapowiedział kolejne spotkania.
  • Radosław Sikorski spotkał się z Marco Rubio, relacjonując rozmowy o G20, wsparciu dla Ukrainy i polskim modelu transformacji ustrojowej.
Sekretarz stanu USA Marco Rubio wygłosił w sobotę na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa stanowcze przesłanie jedności z Europą, stwierdzając, że los Waszyngtonu jest "nierozerwalnie związany z Europą i że nie zamierza on porzucać sojuszu transatlantyckiego".

- W czasach, gdy nagłówki gazet obwieszczają koniec ery transatlantyckiej, niech wszystkim będzie wiadome i jasne, że nie jest to ani naszym celem, ani naszym pragnieniem, ponieważ dla nas, Amerykanów, nasz dom może znajdować się na półkuli zachodniej, ale zawsze będziemy dzieckiem Europy - powiedział szef amerykańskiej dyplomacji.

- Stany Zjednoczone nie chcą podziału, ale ożywienia sojuszu transatlantyckiego - tłumaczył. - Chcemy, aby Europa była silna i żeby przetrwała - dodał polityk.

    Jednak, jak zauważa agencja Reutera, Rubio w przemówieniu trwającym około pół godziny, nie wymienił nazwy NATO.

    Przedstawiciel USA podkreślił za to amerykańskie zdecydowane działania na arenie międzynarodowej i skrytykował rolę instytucji, takich jak ONZ. - W idealnym świecie konflikty (takie jak np. w Iranie czy Wenezueli - red.) byłyby rozwiązywane przez dyplomację, ale nie żyjemy w idealnym świecie - zauważył.

    Sekretarz stanu USA krytycznie odniósł się również do deindustrializacji i wezwał do ochrony granic przed masową imigracją.

    Rubio komentuje negocjacje pokojowe Rosja-Ukraina. "Omawiane są najtrudniejsze kwestie"

    Podczas monachijskiej konferencji amerykański polityk odniósł się też do konfliktu zbrojnego między Rosją, a Ukrainą.

    - Nie wiemy, czy Rosjanie na poważnie chcą zakończenia wojny przeciwko Ukrainie - ocenił szef amerykańskiej dyplomacji.

    Polityk przyznał, że stanowiska pomiędzy walczącymi stronami uległy zbliżeniu, ale doszły do etapu, kiedy omawiane są najtrudniejsze kwestie. Zapowiedział, że we wtorek odbędą się kolejne spotkania w sprawie wojny.

    Zapewnił również, iż Stany Zjednoczone nie wycofają się ze swojego zobowiązania do zakończenia wojny na Ukrainie, dodając, że "Rosja traci 7000-8000 żołnierzy tygodniowo".

      W rozmowie z przewodniczącym MSC Wolfgangiem Ischingerem Rubio podkreślił, że USA zrobią wszystko, aby zakończyć wojnę.

      62. Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa. Radosław Sikorski spotkał się z Marco Rubio

      Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski, który uczestniczy w Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, w piątek spotkał się z amerykańskim sekretarzem stanu Marco Rubio.

      O spotkaniu polski minister poinformował w piątek na platformie X.

      "Dziękuję sekretarzowi stanu USA Marco Rubio za kontynuację naszej zeszłotygodniowej rozmowy z Waszyngtonu. Za nami kolejna dobra dyskusja - o G20, wsparciu dla Ukrainy, stosunkach transatlantyckich i polskim modelu transformacji ustrojowej" - napisał szef MSZ na platformie X. Do wpisu załączył zdjęcie z Rubio.

      Sikorski w ubiegłym tygodniu odwiedził Stany Zjednoczone, gdzie m.in. uczestniczył w zorganizowanej przez Departament Stanu USA konferencji ministerialnej na temat zabezpieczenia łańcuchów dostaw minerałów krytycznych.

      Po konferencji przekazał, że przeprowadził szereg rozmów bilateralnych, w tym z Rubio, z którym rozmawiał o minerałach krytycznych, oraz o Wenezueli, Iranie, Kubie, wojnie w Ukrainie. - I stwierdzam, że z sekretarzem stanu podzielamy większość ocen i działań - podkreślił Sikorski.

