RPA: Obsługa baru nie wpuściła czarnoskórego mężczyzny. Rząd reaguje

Oprac.: Mateusz Stelmaszczyk Świat

25 letni Thabisco nie został wpuszczony do baru w Kapsztadzie w RPA. Jak podaje "Daily Mail", mężczyzna miał usłyszeć od ochroniarza, że osoby czarnoskóre nie mogą wejść do środka bez "białej eskorty". Incydent wywołał reakcję rządu, który wezwał do "natychmiastowego wyjaśnienia rasistowskiego zachowania". - To przerażające i oburzające, że tendencje apartheidu w RPA wciąż podnoszą swoją paskudną głowę - powiedziała rzeczniczka rządu RPA Phumla Williams.

Zdjęcie Awantura w barze w Kapsztadzie. Nie wpuścili jego czarnoskórego kolegi, bo nie miał "białej eskorty" / Magemu, Twitter/@Queennatasha_O / Wikimedia