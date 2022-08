Policja informuje, że w ubiegły czwartek na plan teledysku w miejscowości Krugersdorp wdarło się 20 mężczyzn, którzy zgwałcili osiem młodych kobiet. Gang zaatakował ekipę, gdy rozładowywała sprzęt i przygotowywała plan do nagrań - podaje portal NDTV.com

Służby podają, że ofiary przemocy seksualnej to kobiety w wieku od 18 do 35 lat. Jedna z modelek została wykorzystana przez 10 mężczyzn. Inna przez ośmiu. Mężczyźni z ekipy filmowej zostali rozebrani do naga i obrabowani z rzeczy osobistych. Zatrzymanych zostało trzech z 20 napastników.

Według danych policji z RPA gwałty w tym kraju są zgłaszane średnio co 12 minut.