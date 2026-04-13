Rozwód Magyara przerodził się w skandal. Nagrania wywołały falę oskarżeń
Partia TISZA pod przewodnictwem Petera Magyara wywalczyła zdecydowaną przewagę w wyborach na Węgrzech. W obliczu sukcesu lidera coraz głośniej robi się o jego kontrowersyjnych relacjach z byłą żoną - Judit Vargą. Para rozwiodła się po 17 latach, a ich rozstanie przerodziło się w polityczny skandal zakończony oskarżeniami o zdradę i przemoc.
W skrócie
- Partia Tisza pod przewodnictwem Petera Magyara zdobyła znaczną przewagę w węgierskich wyborach. W obliczu sukcesu wskazuje się na kontrowersje dotyczące jego rozstania z byłą żoną Judit Vargą.
- Po rozwodzie w 2023 r. ujawniono nagranie rozmowy między Magyarem a Vargą. Lider Tiszy miał nagrać je jeszcze przed rozstaniem.
- Judit Varga oskarżyła Magyara o szantaż i przemoc domową, natomiast Magyar uzasadniał nagranie rozmowy względami bezpieczeństwa.
Wstępne dane Narodowego Biura Wyborczego (NVI), przekazane po podliczeniu niemal 99 proc. głosów oddanych w niedzielnych wyborach, pokazują, że opozycyjna partia Petera Magyara TISZA może liczyć na 138 miejsc w 199-osobowym węgierskim parlamencie.
W obliczu sukcesu lidera dotychczasowej opozycji pojawiają się pytania o przeszłość polityka, a zwłaszcza jego związek z Judit Vargą - pierwotnie ukazywany jako modelowy, zakończony jednak nie tylko rozwodem, lecz także późniejszym skandalem.
Małżeństwo Petera Magyara i Judit Vargi. Co stało za skandalem sprzed dwóch lat?
17-letnie małżeństwo Petera Magyara i Judit Vargi zakończyło się w 2023 r. Lider Tiszy wskazywał, że powodem rozstania były dzielące ich różnice światopoglądowe oraz polityczne.
Wcześniej w mediach parę często przedstawiano jako modelową rodzinę w kraju, którego rząd ceni "tradycyjne" wartości rodzinne. Tymczasem rok po rozwodzie na Węgrzech wybuchł skandal - w jego następstwie była żona Magyara wysunęła przeciwko niemu poważne oskarżenia.
W 2024 r. światło dzienne ujrzało nagranie rozmowy Magyara i Vargi, w którym politycy z bliskiego kręgu Orbana zostali obciążeni w związku ze skandalem korupcyjnym.
Dwuminutową wymianę zdań Magyar miał zarejestrować kilka miesięcy przed formalnym rozstaniem. Judit Varga stała wówczas na czele resortu sprawiedliwości. Funkcję ministry pełniła w latach 2019-2023.
Węgry. Ujawnione nagrania Magyara i oskarżenia wobec byłej żony
W prywatnej rozmowie Varga wspomniała o ingerencji rządu w sprawę sądową i zasugerowała wywieranie presji na prokuratorów.
"To pokazuje, że wymiar sprawiedliwości znajduje się pod wpływem politycznym, że kluczowe postacie manipulowały śledztwami i że Varga o tym wiedziała" - mówiła po upublicznieniu nagrania polityk opozycji Katalin Cseh, węgierska posłanka do Parlamentu Europejskiego, cytowana przez Politico.
Z kolei rzecznik rządu węgierskiego Zoltan Kovacs wystąpił przeciw zarzutom wysuniętym przez Magyara, oskarżając byłego działacza Fideszu o nękanie Vargi.
Upublicznienie nagrań skomentowała również była żona polityka, oświadczając, że jest "przerażona" tym, co zrobił Magyar, jednocześnie oskarżając go o szantaż i przemoc domową.
Dodała, że była "terroryzowana" przez swojego ówczesnego męża i podczas rozmowy powiedziała mu to, co chciał usłyszeć. Sam Magyar tłumaczył potem, że nagranie powstało dla jego własnego bezpieczeństwa, na wypadek konfliktu z otoczeniem Orbana.
Konflikt Magyara z Vargą. "Zdrada własnej rodziny"
W 2025 r. Varga po raz kolejny zaatakowała Magayara - Zdrada nie jest osiągnięciem, zwłaszcza jeśli jest to zdrada własnej rodziny - powiedziała dziennikarzom po przesłuchaniu w sprawie korupcyjnej.
Zarzuciła byłemu mężowi także manipulacje przy ogłoszeniu rozwodu. W odpowiedzi Magyar pisał w mediach społecznościowych, że "nie zamierza odnosić się do powtarzanej propagandy i życzy Vardze spokojnego życia".
Po rozprawie, w której Varga występowała jako świadek w związku ze sprawą korupcji w jej ministerstwie, dziennikarze pytali ją również o możliwość powrotu do życia publicznego.
- Nie chcę startować w tych zawodach, jeśli w wyścigu bierze udział ktoś taki jak Péter Magyar - oświadczyła była żona polityka.