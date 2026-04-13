W skrócie Partia Tisza pod przewodnictwem Petera Magyara zdobyła znaczną przewagę w węgierskich wyborach. W obliczu sukcesu wskazuje się na kontrowersje dotyczące jego rozstania z byłą żoną Judit Vargą.

Po rozwodzie w 2023 r. ujawniono nagranie rozmowy między Magyarem a Vargą. Lider Tiszy miał nagrać je jeszcze przed rozstaniem.

Judit Varga oskarżyła Magyara o szantaż i przemoc domową, natomiast Magyar uzasadniał nagranie rozmowy względami bezpieczeństwa.

Wstępne dane Narodowego Biura Wyborczego (NVI), przekazane po podliczeniu niemal 99 proc. głosów oddanych w niedzielnych wyborach, pokazują, że opozycyjna partia Petera Magyara TISZA może liczyć na 138 miejsc w 199-osobowym węgierskim parlamencie.

W obliczu sukcesu lidera dotychczasowej opozycji pojawiają się pytania o przeszłość polityka, a zwłaszcza jego związek z Judit Vargą - pierwotnie ukazywany jako modelowy, zakończony jednak nie tylko rozwodem, lecz także późniejszym skandalem.

Małżeństwo Petera Magyara i Judit Vargi. Co stało za skandalem sprzed dwóch lat?

17-letnie małżeństwo Petera Magyara i Judit Vargi zakończyło się w 2023 r. Lider Tiszy wskazywał, że powodem rozstania były dzielące ich różnice światopoglądowe oraz polityczne.

Wcześniej w mediach parę często przedstawiano jako modelową rodzinę w kraju, którego rząd ceni "tradycyjne" wartości rodzinne. Tymczasem rok po rozwodzie na Węgrzech wybuchł skandal - w jego następstwie była żona Magyara wysunęła przeciwko niemu poważne oskarżenia.

W 2024 r. światło dzienne ujrzało nagranie rozmowy Magyara i Vargi, w którym politycy z bliskiego kręgu Orbana zostali obciążeni w związku ze skandalem korupcyjnym.

Dwuminutową wymianę zdań Magyar miał zarejestrować kilka miesięcy przed formalnym rozstaniem. Judit Varga stała wówczas na czele resortu sprawiedliwości. Funkcję ministry pełniła w latach 2019-2023.

Węgry. Ujawnione nagrania Magyara i oskarżenia wobec byłej żony

W prywatnej rozmowie Varga wspomniała o ingerencji rządu w sprawę sądową i zasugerowała wywieranie presji na prokuratorów.

"To pokazuje, że wymiar sprawiedliwości znajduje się pod wpływem politycznym, że kluczowe postacie manipulowały śledztwami i że Varga o tym wiedziała" - mówiła po upublicznieniu nagrania polityk opozycji Katalin Cseh, węgierska posłanka do Parlamentu Europejskiego, cytowana przez Politico.

Z kolei rzecznik rządu węgierskiego Zoltan Kovacs wystąpił przeciw zarzutom wysuniętym przez Magyara, oskarżając byłego działacza Fideszu o nękanie Vargi.

Upublicznienie nagrań skomentowała również była żona polityka, oświadczając, że jest "przerażona" tym, co zrobił Magyar, jednocześnie oskarżając go o szantaż i przemoc domową.

Dodała, że była "terroryzowana" przez swojego ówczesnego męża i podczas rozmowy powiedziała mu to, co chciał usłyszeć. Sam Magyar tłumaczył potem, że nagranie powstało dla jego własnego bezpieczeństwa, na wypadek konfliktu z otoczeniem Orbana.

Konflikt Magyara z Vargą. "Zdrada własnej rodziny"

W 2025 r. Varga po raz kolejny zaatakowała Magayara - Zdrada nie jest osiągnięciem, zwłaszcza jeśli jest to zdrada własnej rodziny - powiedziała dziennikarzom po przesłuchaniu w sprawie korupcyjnej.

Zarzuciła byłemu mężowi także manipulacje przy ogłoszeniu rozwodu. W odpowiedzi Magyar pisał w mediach społecznościowych, że "nie zamierza odnosić się do powtarzanej propagandy i życzy Vardze spokojnego życia".

Po rozprawie, w której Varga występowała jako świadek w związku ze sprawą korupcji w jej ministerstwie, dziennikarze pytali ją również o możliwość powrotu do życia publicznego.

- Nie chcę startować w tych zawodach, jeśli w wyścigu bierze udział ktoś taki jak Péter Magyar - oświadczyła była żona polityka.

