Wśród koncepcji dyskutowanych przez sojuszników w NATO jest utworzenie powietrznej strefy buforowej na granicy Polski z Ukrainą - przekazała agencja Ansa, powołując się na źródła dyplomatyczne w Sojuszu. Miałaby to być odpowiedź na wtargnięcie rosyjskich dronów w przestrzeń powietrzną naszego kraju.

Według włoskiej agencji prasowej Ansa zgodnie z tą koncepcją miałaby powstać na granicy polsko-ukraińskiej strefa zakazu lotów na mniejszą skalę.

Gdyby powtórzyła się sytuacja z nocy z wtorku na środę, kiedy rosyjskie drony wdarły się na terytorium Polski, to bezzałogowce zostałyby zestrzelone przed wtargnięciem do przestrzeni powietrznej NATO.

Rosyjskie drony nad Polską. Media: Sojusznicy w NATO rozważają powietrzną strefę buforową

W nocy z wtorku na środę, w trakcie ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Uruchomiono procedury obronne.

    Polskie i sojusznicze systemy radiolokacyjne śledziły kilkanaście obiektów; w przypadku tych mogących stanowić zagrożenie zdecydowano o neutralizacji.

    Podczas czwartkowej konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego premier Donald Tusk zaznaczył, że w czasie rozmów z premierami i prezydentami z europejskich krajów, "od wszystkich bez wyjątku usłyszał słowa wsparcia i zrozumienia".

    - Wszyscy rozumieją, że ta prowokacja, ten atak przy pomocy dronów, nie był wymierzony tylko w Polskę, był wymierzony w państwa europejskie - nadmienił szef rządu. Jednocześnie dodał, że "wszyscy traktują to jako wspólną sprawę". Zarówno rząd jak i Pałac Prezydencki zgodnie twierdzą, że za wtargnięcie dronów w polską przestrzeń powietrzną odpowiada Rosja.

