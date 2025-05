Jeśli będzie to konieczne przeprowadzone zostaną dalsze głosowania. Każdego dnia mogą odbyć się cztery głosowania w dwóch sesjach: jednej porannej i jednej popołudniowej. Pierwsza tura zwykle odbywa się ok. godz. 10:30, druga - ok. 12:30, trzecia - ok. 16:30 i czwarta - ok. 18:30.