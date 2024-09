Burmistrz Monachium Dieter Reiter otworzył w południe pierwszą beczkę piwa, inaugurując w ten sposób początek największego na świecie festiwalu piwa - 189. Oktoberfestu , który potrwa do 6 października.

Szczególne środku bezpieczeństwa na Oktoberfest. Powodem ataki

Na terenie festiwalu przez cały czas będą obecni funkcjonariusze policji. Decyzja została podjęta po atakach w Niemczech, m.in. sierpniowym na festynie w Solingen , gdzie zginęły trzy osoby. Przyznało się do niego Państwo Islamskie.

Z informacji tamtejszych mediów wynika, że na miejscu jest około 600 policjantów. Do tego dochodzi kilka tysięcy ochroniarzy, z czego około 1200 do 1500 oddelegowanych przez samo miasto. - Uczynimy Oktoberfest tak bezpiecznym, jak to tylko możliwe - obiecał wcześniej Reiter.