Rozmowa Putina z Trumpem została zaplanowana na godz. 16:00 czasu polskiego. - Oczywiście ta rozmowa będzie bardzo ważna, biorąc pod uwagę negocjacje prowadzone w Stambule - stwierdził rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow odnosząc się do piątkowego spotkania delegacji Ukrainy i Rosji w tureckiej stolicy.

Pieskow zaznaczył, że w przyszłości może również dojść do bezpośredniego spotkania obu przywódców, ale spotkanie takie musiałoby być uzgodnione osobiście przez Putina i Trumpa oraz odpowiednio przygotowane. Rzecznik podziękował również Waszyngtonowi za jego wysiłki mediacyjne na rzecz rozwiązania konfliktu oraz wyraził gotowość do przyjęcia w Moskwie specjalnego wysłannika prezydenta USA Steve'a Witkoffa.

- Oczywiście lepiej jest osiągnąć nasze cele za pomocą środków politycznych i dyplomatycznych - powiedział w poniedziałek mediom państwowym rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Trump: Będzie bardzo ciekawie

W sobotę rozmowę z Putinem bezpośrednio zapowiedział Donald Trump. "Mam nadzieję, że to będzie produktywny dzień, dojdzie do zawieszenia broni, a ta bardzo brzydka wojna, do której nigdy nie powinno dojść, zakończy się" - napisał amerykański prezydent na platformie Truth Social.

Z kolei w ubiegły piątek stwierdził, że do potencjalnych postępów w negocjacjach między Rosją a Ukrainą może dojść tylko w wyniku jego bezpośredniego spotkania z Putinem. - Myślę, że to rozwiążemy - a może i nie, ale przynajmniej będziemy to wiedzieć. A jeśli nie rozwiążemy tego, to będzie ciekawie - zapowiedział.

Przekazał również, że po rozmowie, zda z niej relację Wołodymyrowi Zełenskiemu i przywódcom państw NATO. Na temat wojny w Ukrainie rozmawiali w prezydentem USA w niedzielę przywódcy Włoch, Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec "w ramach konsultacji przed zapowiedzianą telefoniczną rozmową, jaką prezydent Trump przeprowadzi dziś z prezydentem Putinem", poinformowała w poniedziałek premier Włoch Giorgia Meloni.

W piątek po raz pierwszy od początku wojny doszło do bezpośredniego spotkania delegacji Rosji i Ukrainy. Nie wzięli w nim jednak udziału ani Władimir Putin, ani Wołodymyr Zełenski. Do Stambułu nie przybył również prezydent USA Donald Trump. Zarówno Zełenski jak i Trump wyrazili początkowo chęć udziału w spotkaniu, ale gdy na jaw wyszło, że do Turcji nie przyjedzie prezydent Rosji, zrezygnowali.

