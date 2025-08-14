Rozmowa Putin - Trump. Rosjanie o szczegółach spotkania na Alasce
Doradca rosyjskiego prezydenta Jurij Uszakow zdradził, że spotkanie Władimira Putina i Donalda Trumpa rozpocznie się w piątek o godz. 21:30 czasu polskiego. W rozmowie udział wezmą m.in. ministrowie obrony i finansów Rosji.
Donald Trump spotka się z Władimirem Putinem w piątek w bazie wojskowej Elmendorf-Richardson w Anchorage na Alasce. Głównym tematem rozmów będzie wojna w Ukrainie. Poruszony ma zostać również temat "ogromnych" możliwości gospodarczych - podał Kreml.
Doradca rosyjskiego przywódcy Jurij Uszakow poinformował, że spotkanie rozpocznie się o godz. 11:30 czasu lokalnego (godz. 21:30 w Polsce) od rozmowy Trumpa z Putinem.
Przywódcy najpierw będą rozmawiać w cztery oczy, a następnie z udziałem delegacji. Czas trwania negocjacji zależy od przebiegu dyskusji. Po jej zakończeniu planowana jest wspólna konferencja prasowa.
