Spis treści: Grenlandia. Trump: Proszę tylko o kawałek lodu Jak USA miałyby przejąć Grenlandię? Żołnierz o "pokazówce" USA-Grenlandia. Przerażenie w Pentagonie. Podoficer o "katastrofalnych skutkach" sporu Żołnierze w kontrze do ambicji Trumpa. Ekspert wskazuje możliwe rozwiązanie Stan gry na czwartek. Dania wytycza czerwone linie

W czasie, gdy cały świat spogląda na Grenlandię, w szeregach amerykańskiej armii aspiracje Donalda Trumpa względem wyspy nie budzą zbyt dużych emocji.

- To zupełnie abstrakcyjna sytuacja - mówi w rozmowie z Interią podoficer amerykańskich sił powietrznych, prosząc o anonimowość.

Grenlandia. Trump: Proszę tylko o kawałek lodu

Trump domaga się natychmiastowych negocjacji w celu ponownego przejęcia Grenlandii przez Stany Zjednoczone. - Ja proszę tylko o kawałek lodu, zimny, źle zlokalizowany, który może jednak odegrać rolę w pokoju światowym - mówił w środę w Davos.

- Cała ta narracja o tym, że potrzebujemy Grenlandii dla obronności, upada. Owszem, Grenlandia jest strategicznie ważna, ale ani Rosja, ani wspominane przez prezydenta Chiny nie mają dziś realnych możliwości, by cokolwiek w tym obszarze zdziałać. Chyba że na płaszczyźnie ekonomicznej - zaznacza podoficer.

Jak donoszą media, zaktualizowana umowa pomiędzy USA, Danią i Grenlandią ma zapewnić Amerykanom zwiększenie obecności w Arktyce i ulokowanie tam systemu obronnego, tzw. Złotej Kopuły.

Te argumenty nie przekonują naszego rozmówcy, dobrze zorientowanego w sytuacji na Grenlandii.

- Umowa między Danią a USA, ta z 1951 roku, już teraz pozwala (Stanom Zjednoczonym) na budowanie dowolnej liczby baz na tym gruncie, stacjonowania dowolnego rodzaju jednostek. Cały czas funkcjonuje tam zresztą Pituffik Space Base, więc ten argument zupełnie się nie broni - podkreśla.

Wspomniana amerykańska instalacja wojskowa mieści się na północno-zachodnim wybrzeżu Grenlandii. Według różnych źródeł przebywa tam między 130 a 200 żołnierzy USA. W praktyce, jak zaznacza podoficer, to stacjonuje tam "około 100 żołnierzy, z czego mniej więcej 30 'pod bronią'".

- Reszta to siedzący za komputerem inżynierowie. Armia jest o wiele bardziej biurokratyczną instytucją, niż mogłoby się ludziom wydawać - dodaje.

Jak USA miałyby przejąć Grenlandię? Żołnierz o "pokazówce"

Mówiąc o Grenlandii, Trump zaznaczył jednocześnie, że "nie musi używać siły". - Nie chcę używać siły, nie użyję siły - podkreślił.

Pytany o realne szanse na tego typu działania ze strony USA podoficer podkreśla, że w armii nie mają miejsca żadne ruchy, które sugerowałyby, że może do tego dojść.

- Byłoby to absurdalne. W porównaniu do innych krajów, jak Norwegia, Szwecja czy Finlandia, nie mamy tylu jednostek wyspecjalizowanych w terenie arktycznym - tłumaczy żołnierz. Jak zdradził, w szeregach armii nie ma na ten moment mowy o szkoleniach, czy mobilizacji. - Nie zwiększono też częstotliwości lotów na Grenlandię, także tych transportujących rodziny żołnierzy - zaznaczył.

Według podoficera gdyby doszło do takiej "dziwnej sytuacji", jak nazwał ewentualne użycie przez USA siły, nie byłoby to klasyczny konflikt.

- Siłowe "przejęcie" Grenlandii odbyłoby się raczej poprzez wpis Trumpa na X, po wcześniejszym zwiększeniu obecności amerykańskiego wojska w Pituffik. Myślę, że nikt nie chce wariantu, w którym ktoś do kogoś strzela. Trump lubi akcje, które są mało groźne, ale pokazowe w mediach - komentuje.

USA-Grenlandia. Przerażenie w Pentagonie. Podoficer o "katastrofalnych skutkach" sporu

Choć w amerykańskiej armii nie mam mowy o poruszeniu, nie brakuje go, zdaniem żołnierza, w Pentagonie.

- Nieoficjalnie wiem, że ma panować tam wręcz przerażenie. Ta sytuacja burzy całą architekturę bezpieczeństwa transatlantyckiego. Nadszarpniętego w ten sposób zaufania nie uda się odbudować w ciągu jednej czy dwóch kadencji prezydenckich - ocenia.

Pentagon ma obawiać się przede wszystkim ograniczenia dostępu do wymiany informacji wywiadowczych z Unią Europejską, co - według wojskowego - "byłoby katastrofalne w skutkach". - Europejski wywiad ma swoją ekspertyzę w kwestiach takich, jak chociażby Bałkany, której utrata byłaby zdecydowanie niekorzystna - twierdzi.

Cień nadziei na złagodzenie nastrojów żołnierz widzi natomiast w postaci Marco Rubio. - Zdaje się, że sekretarz stanu na szczęście potrafi tonować swoje wypowiedzi i łagodzić te padające z ust Trumpa. Pytanie, czy Kongres finalnie byłoby w stanie coś z tym zrobić - dodaje wojskowy.

Żołnierze w kontrze do ambicji Trumpa. Ekspert wskazuje możliwe rozwiązanie

To właśnie polityczne sympatie, zdaniem ekspertów, mogą być kluczowe w sporze o przyszłość Grenlandii. Bo mimo nieoficjalnych sygnałów o oporze amerykańskich żołnierzy względem użycia siły na Grenlandii, istnieje sposób, by go przełamać. Jaki? - Wysłać tam takich, którzy się zgadzają z Trumpem - mówił w rozmowie z Interią były żołnierz i ekspert wojskowy prof. Maciej Milczanowski.

Żołnierze mają jednak opory, by wyrażać swoje poglądy. Wystarczy wziąć za przykład pułkownik Susannah Meyers, która do niedawna dowodziła Pituffik Space Base. Po tym, jak zdystansowała się od słów wiceprezydenta J.D. Vance'a, jej miejsce szybko zajął pułkownik Shawn Lee.

- Także artykuły o Grenlandii są dokładnie czytane przez rządzących - zapewnia podoficer, tłumacząc, dlaczego wypowiada się pod warunkiem pełnej anonimowości.

Stan gry na czwartek. Dania wytycza czerwone linie

Donald Trump ogłosił tymczasem stworzenie "ram przyszłej umowy, dotyczącej Grenlandii". Według mediów, oprócz aktualizacji porozumienia z Danią i stworzenia Złotej Kopuły, projekt zakłada też zapisy dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa wyspy i aktywności NATO w Arktyce oraz dodatkowe prace dotyczące surowców.

Propozycja zakłada także utrzymanie przez Danię suwerenności nad Grenlandią przy jednoczesnym umożliwieniu USA zwiększenia swojej obecności wojskowej na wyspie.

Tymczasem premier Danii Mette Frederiksen ucina pogłoski o suwerennych bazach USA na Grenlandii, deklarując, że jest otwarta na porozumienie, ale pod warunkiem, że zostanie uszanowana integralność terytorialna Danii.

Dagmara Pakuła

