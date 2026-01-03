W skrócie USA zaatakowały obiekty w Wenezueli, co potwierdziły amerykańskie źródła.

Rząd wenezuelski twierdzi, że celem USA jest kontrola nad ropą i minerałami kraju.

W wyniku ataków ogłoszono stan wyjątkowy i zapowiedziano interwencję u władz ONZ.

Rząd Wenezueli wezwał w sobotę wszystkie siły społeczne i polityczne do uruchomienia planów mobilizacji w związku z atakami USA na ten kraj. Jednocześnie Wenezuela odrzuca "agresję militarną" ze strony Stanów Zjednoczonych - poinformowano w oświadczeniu tamtejszego rządu.

"Naród Wenezueli i jego Boliwariańskie Narodowe Siły Zbrojne, w doskonałej jedności ludowo-wojskowo-policyjnej, zostały rozmieszczone w celu zagwarantowania suwerenności i pokoju" - poinformowano w piśmie.

Atak na Wenezuelę. Rząd oczekuje "potępienia USA"

Jak dodano, do ataków doszło w stolicy Caracas oraz stanach Miranda, Aragua i La Guaira, co skłoniło Maduro do ogłoszenia stanu wyjątkowego. Prezydent nakazał też wdrożenie wszystkich planów obrony narodowej "we właściwym czasie i w stosownych okolicznościach

Wenezuela zapowiedziała również złożenie skargi do Rady Bezpieczeństwa ONZ, Sekretarza Generalnego ONZ i innych organów międzynarodowych, domagając się potępienia Stanów Zjednoczonych.

Rząd Wenezueli w swoim oświadczeniu stwierdził, że celem ataku jest objęcie przez Stany Zjednoczone kontroli nad ropą naftową i minerałami tego kraju. Dodał, że Stanom Zjednoczonym "nie uda się" przejąć tych zasobów.

Wenezuela. Seria eksplozji. Amerykańskie władze potwierdzają swój udział

Wczesnym rankiem w stolicy Wenezueli, Caracas, doszło do kilku eksplozji. Jak twierdzą świadkowie Reutersa, widać było kłęby czarnego dymu i samoloty. Z ich relacji wynika, że przerwa w dostawie prądu dotknęła południową część miasta, znajdującą się w pobliżu dużej bazy wojskowej.

Według reportera amerykańskiej stacji CBS to Donald Trump rozkazał przeprowadzenie ataków na obiekty w Wenezueli, w tym na obiekty wojskowe. Informację tę potwierdziła agencja Reutera u przedstawiciela władz USA.

Urzędnik, który pragnął zachować anonimowość, nie podał szczegółów.

Prezydent USA wcześniej wielokrotnie groził przeprowadzeniem operacji lądowych w Wenezueli. Nie ujawnił publicznie swoich celów, ale prywatnie naciskał na prezydenta Nicolasa Maduro, aby ten uciekł z kraju - donosi Reuters.

Trump powiedział w poniedziałek, że "mądrym" posunięciem byłoby odstąpienie Maduro od władzy.

Eksplozje w Wenezueli. Prezydent Kolumbii reaguje

"W tej chwili bombardują Caracas" - napisał prezydent Kolumbii Gustavo Petro na X. "Uwaga! Zaatakowali Wenezuelę. Bombardują rakietami. Organizacja Państw Amerykańskich i ONZ muszą się natychmiast spotkać" - czytamy we wpisie.

Petro, który nie podał dalszych informacji ani nie wskazał źródła swoich twierdzeń, wielokrotnie wyrażał sprzeciw wobec kampanii nacisków ze strony USA.

Źródło: Reuters

