"Rozkaz Trumpa". Rząd Wenezueli wskazuje, co jest celem ataku
Donald Trump rozkazał przeprowadzenie ataków na obiekty w Wenezueli, w tym na obiekty wojskowe - przekazały amerykańskie media, co potwierdził później amerykański urzędnik. Rząd Wenezueli twierdzi, że celem USA jest przejęcie kontroli nad wenezuelską ropą i minerałami. Do ataków doszło w kilku stanach, w tym w Caracas i Miranda. Prezydent Nicolas Maduro ogłosił stan wyjątkowy w kraju.
W skrócie
- USA zaatakowały obiekty w Wenezueli, co potwierdziły amerykańskie źródła.
- Rząd wenezuelski twierdzi, że celem USA jest kontrola nad ropą i minerałami kraju.
- W wyniku ataków ogłoszono stan wyjątkowy i zapowiedziano interwencję u władz ONZ.
Rząd Wenezueli wezwał w sobotę wszystkie siły społeczne i polityczne do uruchomienia planów mobilizacji w związku z atakami USA na ten kraj. Jednocześnie Wenezuela odrzuca "agresję militarną" ze strony Stanów Zjednoczonych - poinformowano w oświadczeniu tamtejszego rządu.
"Naród Wenezueli i jego Boliwariańskie Narodowe Siły Zbrojne, w doskonałej jedności ludowo-wojskowo-policyjnej, zostały rozmieszczone w celu zagwarantowania suwerenności i pokoju" - poinformowano w piśmie.
Atak na Wenezuelę. Rząd oczekuje "potępienia USA"
Jak dodano, do ataków doszło w stolicy Caracas oraz stanach Miranda, Aragua i La Guaira, co skłoniło Maduro do ogłoszenia stanu wyjątkowego. Prezydent nakazał też wdrożenie wszystkich planów obrony narodowej "we właściwym czasie i w stosownych okolicznościach
Wenezuela zapowiedziała również złożenie skargi do Rady Bezpieczeństwa ONZ, Sekretarza Generalnego ONZ i innych organów międzynarodowych, domagając się potępienia Stanów Zjednoczonych.
Rząd Wenezueli w swoim oświadczeniu stwierdził, że celem ataku jest objęcie przez Stany Zjednoczone kontroli nad ropą naftową i minerałami tego kraju. Dodał, że Stanom Zjednoczonym "nie uda się" przejąć tych zasobów.
Wenezuela. Seria eksplozji. Amerykańskie władze potwierdzają swój udział
Wczesnym rankiem w stolicy Wenezueli, Caracas, doszło do kilku eksplozji. Jak twierdzą świadkowie Reutersa, widać było kłęby czarnego dymu i samoloty. Z ich relacji wynika, że przerwa w dostawie prądu dotknęła południową część miasta, znajdującą się w pobliżu dużej bazy wojskowej.
Według reportera amerykańskiej stacji CBS to Donald Trump rozkazał przeprowadzenie ataków na obiekty w Wenezueli, w tym na obiekty wojskowe. Informację tę potwierdziła agencja Reutera u przedstawiciela władz USA.
Urzędnik, który pragnął zachować anonimowość, nie podał szczegółów.
Prezydent USA wcześniej wielokrotnie groził przeprowadzeniem operacji lądowych w Wenezueli. Nie ujawnił publicznie swoich celów, ale prywatnie naciskał na prezydenta Nicolasa Maduro, aby ten uciekł z kraju - donosi Reuters.
Trump powiedział w poniedziałek, że "mądrym" posunięciem byłoby odstąpienie Maduro od władzy.
Eksplozje w Wenezueli. Prezydent Kolumbii reaguje
"W tej chwili bombardują Caracas" - napisał prezydent Kolumbii Gustavo Petro na X. "Uwaga! Zaatakowali Wenezuelę. Bombardują rakietami. Organizacja Państw Amerykańskich i ONZ muszą się natychmiast spotkać" - czytamy we wpisie.
Petro, który nie podał dalszych informacji ani nie wskazał źródła swoich twierdzeń, wielokrotnie wyrażał sprzeciw wobec kampanii nacisków ze strony USA.
Źródło: Reuters