Rozejm Ukrainy z Rosją. Trump: Na moją prośbę

Marcin Jan Orłowski

Donald Trump ogłosił trzydniowy rozejm między Rosją i Ukrainą, który trwać będzie od 9 do 11 maja. Jak zapowiedział zawieszone zostaną wszystkie walki, a także przeprowadzona zostanie wymiana jeńców w formacie "tysiąc za tysiąc". Informację potwierdził także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. i doradca prezydenta Rosji Jurij Uszakow.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Donald Trump i dwóch mężczyzn w garniturach na tle mapy Europy z zaznaczonym terytorium Ukrainy.
Donald Trump ogłosił trzydniowy rozejm w Ukrainie

Decyzja o rozejmie podana została na profilu Donalda Trumpa na portalu Truth Social. Informacja pojawiła się o godzinie 20:00 czasu polskiego.

"Z przyjemnością ogłaszam, że w wojnie między Rosją a Ukrainą nastąpi trzydniowy rozejm (9,10,11 maja) (…) Zawieszenie broni obejmie zawieszenie wszelkiej działalności bojowej, a także wymianę 1000 więźniów z każdego kraju" - napisał.

Prezydent USA podkreślił, że osobiście zgłosił taką prośbę do Władimira Putina i Wołodymyra Zełenskiego. Ci mieli ją przyjąć.

"Mam nadzieję, że to początek końca bardzo długiej, krwawej i zaciętej wojny. Trwają rozmowy na temat zakończenia tego poważnego konfliktu, największego od czasów II wojny światowej, i z każdym dniem jesteśmy coraz bliżej jego rozwiązania. Dziękuję za uwagę!" - podkreślił Trump.

Wojna na Ukrainie. Zełenski potwierdza trzydniowy rozejm

Informacje podane przez Donalda Trumpa kilkanaście minut później potwierdził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych polityk stwierdził, że "w ostatnich dniach pojawiło się wiele apeli" dotyczących sobotnich wydarzeń w Moskwie.

Jak podkreślił, ważnym argumentem w sprawie było uwolnienie kolejnych ukraińskich jeńców wojennych.

"Plac Czerwony jest dla nas mniej ważny niż życie ukraińskich jeńców, których można odesłać do domu. Dlatego dzisiaj, w ramach procesu negocjacyjnego, w którym pośredniczyła strona amerykańska, uzyskaliśmy zgodę Rosji na przeprowadzenie wymiany w stosunku 1000 za 1000" - stwierdził.

"Potwierdzam akceptację". Rosja reaguje na ogłoszenie Trumpa

Wiadomość opublikowana przez Donalda Trumpa spotkała się także z reakcją strony rosyjskiej.

Doradca prezydenta Władimira Putina, Jurij Uszkow powiedział w rozmowie z dziennikarzami, że "potwierdza" zaakceptowanie przez Moskwę oferty trzydniowego zawieszenia broni.

- Inicjatywa przedłużenia zawieszenia broni i wymiany jeńców wojennych między Rosją a Ukrainą jest kontynuacją niedawnej rozmowy Putina z Trumpem - ogłosił.

