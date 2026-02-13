W skrócie Dania przekaże cztery myśliwce F-35 na potrzeby misji NATO "Arctic Sentry".

Premier Danii Mette Frederiksen planuje rozmowy o Grenlandii z przedstawicielami administracji USA podczas konferencji w Monachium.

NATO ogłosiło wcześniej, że uruchomiło tę misję w celu wzmocnienia swojej obecności w Arktyce. Sojusz stara się także złagodzić spór między Danią a USA po deklaracjach Donalda Trumpa dotyczących przejęcia Grenlandii.

"Nasz wkład w postaci F-35 wzmacnia obecność Danii w regionie i podkreśla naszą rolę jako aktywnego sojusznika w Arktyce i na północnym Atlantyku" - przekazał Troels Lund Poulsen w oświadczeniu cytowanym przez agencję Reutera.

Minister przekazał także przed rozpoczęciem Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, że spodziewa się udziału Stanów Zjednoczonych w misji.

W konferencji udział bierze również premier Danii Mette Frederiksen, która zapowiedziała, że porozmawia o Grenlandii na marginesie z przedstawicielami administracji USA, w tym z sekretarzem stanu Marco Rubio.

W Monachium Mette Frederiksen ponownie zaapelowała o zwiększenie wydatków obronnych w Europie, podkreślając, że Stany Zjednoczone stopniowo oddalają się od kontynentu.

- Amerykanie są bardzo szczerzy - od przemówienia inauguracyjnego Trumpa, przez nową strategię bezpieczeństwa i obrony, po groźby wobec Grenlandii. Wszystko wskazuje na jedno: USA niestety oddalają się od Europy - powiedziała.

Spór o Grenlandię. USA pragną wyspy

Donald Trump wielokrotnie przekonywał, że Waszyngton powinien przejąć kontrolę nad Grenlandią - terytorium zależnym Danii - ze względów bezpieczeństwa.

W ubiegłym miesiącu wycofał się jednak z gróźb przejęcia wyspy po zawarciu ramowego porozumienia z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte, które ma zapewnić Stanom Zjednoczonym większy wpływ w regionie.

USA, Dania i Grenlandia powołały także trójstronną grupę roboczą, która zajmuje się amerykańskimi obawami dotyczącymi bezpieczeństwa w Arktyce. Szczegóły jej prac pozostają nieznane.

Źródła: Reuters, AFP, Interia

