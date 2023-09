Rozdzieliła ich wojna. Odnalazła go po 18 miesiącach... we Włoszech

Gdy wybuchła wojna w Ukrainie Elena zdecydowała się na ucieczkę ze swojego zaatakowanego kraju. Niestety okazało się, że nie może wziąć ze sobą swojego psa Groma. Kobieta oddała pupila pod opiekę schroniska we Lwowie. Stamtąd zwierzak trafił aż do Włoch. Niespodziewanie to właśnie tam po miesiącach rozłąki odnalazła go właścicielka.