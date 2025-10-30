Czterech Polaków i Niemiec jest podejrzanych o włamania do magazynów i kradzież wartościowych przedmiotów, w tym setek pralek - poinformowała w środę hamburska policja.

Prowadzone jest postępowanie w związku z podejrzeniem o kradzież w ramach zorganizowanej grupy przestępczej.

Niemcy: Włamania do magazynu w Hamburgu. Wśród podejrzanych Polacy

Między końcem sierpnia a początkiem września gang miał dokonać włamań do magazynu spedycyjnego w hamburskiej dzielnicy Waltershof. Tam mieli ukraść kilkaset pralek, różne artykuły elektroniczne oraz luksusowe porsche.

W trakcie śledztwa w kręgu podejrzeń znalazło się pięciu mężczyzn w wieku od 27 do 45 lat. Czterech z nich to obywatele Polski, jeden to 38-letni Niemiec. Skradzione towary mieli przechowywać w Hamburgu-Billbrook i Reinbek.

Palety ze sprzętem i fortepian. Policja potrzebowała ciężarówek

We wtorek, 28 października, hamburska policja przeszukała magazyny oraz kilka mieszkań w trzech krajach związkowych - Hamburgu, Szlezwiku-Holsztynie i Dolnej Saksonii. Znaleziono skradzione porsche oraz palety ze sprzętem elektronicznym. W jednym z mieszkań zabezpieczono fortepian Steinway skradziony w styczniu w Hamburgu.

Ponadto zajęto m.in. dwa inne samochody porsche, motocykl i drogie zegarki. Do transportu skonfiskowanych przedmiotów funkcjonariusze potrzebowali siedmiu ciężarówek.

Trzech podejrzanych Polaków w wieku 27 i 45 lat zatrzymano w ich miejscach zamieszkania. Czwarty, 35-letni Polak, przebywa już w areszcie w związku z inną sprawą. Podejrzany 38-letni Niemiec został zwolniony po przeszukaniach.

Katarzyna Domagała-Pereira, redakcja polska Deutsche Welle

Oryginalny artykuł dostępny TUTAJ

Mucha w "Gościu Wydarzeń" o rządach PiS: To było państwo mafijne Polsat News Polsat News