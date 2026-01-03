W skrócie Wołodymyr Zełenski zaproponował Denysowi Szmyhalowi objęcie stanowiska wicepremiera i ministra energetyki.

Nowym ministrem obrony ma zostać Mychajło Fedorow, dotychczasowy wicepremier i minister ds. transformacji cyfrowej.

Doszło też do innych zmian na kluczowych stanowiskach w Ukrainie, w tym w wywiadzie wojskowym oraz kancelarii prezydenta.

"Spotkaliśmy się z Denysem Szmyhalem. Dziękuję za jego systemową pracę w ministerstwie obrony oraz za procesy uruchomione dla zapewnienia ochrony naszego państwa. Taka właśnie systemowość jest teraz potrzebna ukraińskiej energetyce" - napisał Wołodymyr Zełenski w sieci.

Zdaniem lidera Ukrainy "ważne jest, abyśmy po każdym rosyjskim uderzeniu mogli szybko odbudowywać zniszczenia i aby rozwój ukraińskiej energetyki był stabilny oraz zaspokajał potrzeby" jego kraju.

Zełenski poinformował, że w sprawie nominacji dla Szmyhala przeprowadził konsultacje z premierką Julią Swyrydenko i wyraził nadzieję, iż parlament poprze kandydaturę byłego szefa rządu na stanowiska pierwszego wicepremiera i ministra energetyki.

Zmiany w ukraińskim rządzie. Fedorow zastąpi Szmyhala

Szmyhal objął urząd premiera Ukrainy w marcu 2020 roku i sprawował tę funkcję do lipca 2025, kiedy został mianowany ministrem obrony.

W piątek Zełenski oświadczył, że zaproponował kandydaturę pierwszego wicepremiera i ministra ds. transformacji cyfrowej Mychajła Fedorowa na nowego ministra obrony. Dodał, że jest to element zmian, które mają wzmocnić Ukrainę i jej władze.

Również w piątek były szef dowódca wywiadu wojskowego HUR generał Kyryło Budanow objął funkcję szefa biura kancelarii Zełenskiego. Kierownictwo HUR przejął dotychczasowy szef wywiadu zagranicznego Ołeh Iwaszczenko.

